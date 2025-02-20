Российский диктатор Владимир Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах с США, чтобы получить максимум уступок от Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"По сообщениям, Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была наиболее эффективной с конкретными лицами, которых Соединенные Штаты выбирают для своей переговорной делегации, вероятно, пытаясь получить максимум уступок от Соединенных Штатов", – отметили в ISW.

Американские аналитики обратили внимание, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин назначит переговорщика для переговоров с Соединенными Штатами после того, как Соединенные Штаты назначат своего переговорщика.

Российское издание Meduza сообщило со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, что Соединенные Штаты первыми выбрали свою делегацию для двусторонних переговоров в Саудовской Аравии, после чего Россия попыталась "подобрать подходящих" коллег для каждого из выбранных американских чиновников.

The Moscow Times сообщило со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ходом российско-американской встречи 18 февраля, что Кремль стремится восстановить доступ к замороженным резервам Центрального банка России в США на сумму около 6 миллиардов долларов.

Аналитики предположили, что Кремль пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических и дипломатических условий, которые не связаны с войной в Украине, возможно, в обмен на уступки Украины и Запада, которые связаны с войной. Принятие США этих экономических и дипломатических условий – без требования каких-либо российских уступок в отношении Украины взамен – даст Соединенным Штатам рычаги влияния, необходимые для достижения заявленной президентом США Дональдом Трампом цели – достижения длительного и прочного мира, который принесет пользу Соединенным Штатам и Украине.

В отчете говорится, что, отвечая на вопрос о своей оценке желания России достичь мира после переговоров в Саудовской Аравии, Рубио заявил, что Россия, похоже, готова "начать серьезный процесс для определения" механизма прекращения войны, но результат будет зависеть от готовности каждой стороны в войне "согласиться с определенными вещами".

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