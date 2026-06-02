Переговоры о завершении войны никто не прекращал: что на самом деле сообщил Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал цель Зеленского завершить горячую фазу войны к зиме "правильной, своевременной, продуманной и реалистичной". На первый слух это легко списать на желаемое вместо действительного. И стоит посмотреть, на чем эта оценка стоит. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

По словам Буданова, переговоры не в тупике. Технические разговоры продолжаются, Украина готовится к визиту американской делегации, которая должна побывать и в Киеве, и в Москве. Пауза существует только на самом высоком уровне – сам процесс не остановлен. Это важная деталь: "затишье" в новостях не означает, что ничего не происходит.

"Позиция Украины при этом обозначена без иллюзий. Никакой сдачи Донбасса или других территорий. Первый шаг – остановка там, где сейчас стоят войска, а дальше работа над гарантиями безопасности. И здесь ключевой тезис, который легко пропустить: без гарантий любое "завершение" превращает страну в серую зону, где государства не развиваются, а выживают от угрозы к угрозе. Мир без защиты – это не мир, а пауза перед последующей войной", – отметил эксперт.

По его словам, особое условие касается Европы. Она должна определиться с единственным представителем и общей позицией, потому что переговоры не могут вести сто людей. Образ, который здесь напрашивается – это классические лебедь, рак и щука: каждый тянет в свою сторону, и телега стоит. Украине нужен не хор отдельных голосов, а одна согласованная с Киевом линия.

"Честно следует сказать и о том, чего мы не контролируем. Приедет ли вовремя американская делегация, сможет ли Европа наконец-то заговорить одним голосом, выдержит ли Россия давление ровно настолько, чтобы искать выход, а не новую эскалацию, – заранее не знает никто. Поэтому "реалистично" здесь не означает "гарантированно". Это означает, что цель опирается на давление и устойчивость фронта, а не на надежду, что враг сам передумает", – отметил эксперт.

Он заметил, если говорить о том, что из этого следует для нас. Между заверениями и гарантиями – пропасть, которую Украина уже однажды оплатила. Будапештский меморандум 1994 года дал самое заверение: красивые слова без механизма их выполнить. Поэтому цель нынешних переговоров – не еще одна бумага с подписями, а работающие гарантии, когда по ним придется действовать. Все остальное – возвращение в ту же серую зону, только под новым названием.

