Переговоры о судьбе Украины: озвучено шокирующее заявление о роли Европы

Европейские страны маловероятно станут посредниками в переговорах по завершению войны в Украине, но на определенном этапе они могут присоединиться к процессу как полноценные участники. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на форуме "Архитектура безопасности".

По словам Буданова, основной проблемой является отсутствие единой позиции в Европе по переговорному процессу. Каждая страна имеет свои взгляды на ситуацию, поэтому пока невозможно определить, кто будет представлять ЕС в переговорах. В то же время, руководитель ОПУ выразил надежду, что в ближайшее время страны объединят свои позиции, что позволит перейти к совместным действиям для мирного урегулирования конфликта.

"Не думаю, что Европа выступит посредником, но на определенном этапе она должна стать участником переговоров. Самый главный вопрос — какова будет позиция ЕС и кто будет представлять его интересы", — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается визит официальной делегации из США в Киев и Москву. Это может активизировать продолжающиеся сейчас публичные переговоры и создать новые возможности для прогресса в урегулировании конфликта.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что основа для завершения войны уже существует. В то же время, он не исключил, что Россия может отказаться от участия в конструктивных переговорах, что ставит под сомнение сроки прекращения боевых действий. Однако привлечение Европы на уровне участника может стать важным фактором достижения стабильности и дальнейшей реализации мирного плана.

Буданов также подчеркнул, что активное включение европейских государств в переговорный процесс поможет обеспечить прозрачность и контроль за исполнением договоренностей, а также усилит международную поддержку Украины в восстановлении мира и безопасности на континенте.

