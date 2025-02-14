Переговоры о мире с РФ не остановят войну: что задумал Путин

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука скептически оценивает возможность переговоров по прекращению огня. По его мнению, договоренности между Украиной и США для установления мира недостаточно, поскольку ключевым игроком в этом процессе остается Россия, которая не демонстрирует никакого стремления завершить активную фазу войны, написал он в своей колонке на "Главреде".

Переговоры Украины и РФ

Тука отмечает, что российские войска ежедневно, хоть и медленно, продвигаются в глубь украинской территории. При этом российская экономика, даже по самым оптимистичным для Украины прогнозам, способна выдержать еще 2-5 лет без критических потрясений. Более того, добавляет эксперт, Кремлю удалось частично преодолеть дипломатическую изоляцию, которую демократические страны ввели в начале полномасштабного вторжения. В таких условиях у российского руководства нет никаких мотивов искать пути к миру.

Однако Тука считает, что единственным фактором, который может заставить Путина сесть за стол переговоров, является сила. В то же время, большинство "мирных планов", предложенных новой администрацией США, не предполагают расширения военной помощи Украине. В то же время они базируются на уступках – отказе от части территорий и от интеграции в НАТО, что неприемлемо для Украины.

По убеждению Туки, даже если Киеву удастся достичь прекращения огня, Россия использует эту паузу для укрепления своей армии, которую не скрывают оккупанты. В то же время в Москве начался процесс очищения военного руководства от коррумпированных чиновников. За последние месяцы по обвинениям в коррупции за решетку попали десятки чиновников минобороны РФ, а десятки других находятся под следствием.

Тука предостерегает, что в случае прекращения боевых действий в Украине могут активизироваться коррупционные схемы и масштабные проекты, типа "большого строительства", которые будут размывать ресурсы государства. За 3-5 лет перемирие военный разрыв между Украиной и Россией только вырастет не в нашу пользу.

По его мнению, объективных предпосылок для завершения войны в 2025 году нет. Переговоры, даже если они начнутся, не будут означать прекращения боевых действий.

"Начало переговоров совсем не означает, что прекратится огонь. Переговоры будут продолжаться неизвестно сколько во время активной фазы боевых действий. И Путин во время переговоров, наоборот, постарается как можно больше обострить ситуацию и на фронте, и в тылу, и в украинском обществе. Для этого он задействует все возможные ресурсы, чтобы как можно больше ослабить Украину. И этот процесс уже начался", – отметил Тука.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ может пойти войной на США.



