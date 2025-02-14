Переговоры о мире с РФ не остановят войну: что задумал Путин

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Ткачик Олеся
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука скептически оценивает возможность переговоров по прекращению огня. По его мнению, договоренности между Украиной и США для установления мира недостаточно, поскольку ключевым игроком в этом процессе остается Россия, которая не демонстрирует никакого стремления завершить активную фазу войны, написал он в своей колонке на "Главреде".
Переговоры Украины и РФ
Тука отмечает, что российские войска ежедневно, хоть и медленно, продвигаются в глубь украинской территории. При этом российская экономика, даже по самым оптимистичным для Украины прогнозам, способна выдержать еще 2-5 лет без критических потрясений. Более того, добавляет эксперт, Кремлю удалось частично преодолеть дипломатическую изоляцию, которую демократические страны ввели в начале полномасштабного вторжения. В таких условиях у российского руководства нет никаких мотивов искать пути к миру.
Однако Тука считает, что единственным фактором, который может заставить Путина сесть за стол переговоров, является сила. В то же время, большинство "мирных планов", предложенных новой администрацией США, не предполагают расширения военной помощи Украине. В то же время они базируются на уступках – отказе от части территорий и от интеграции в НАТО, что неприемлемо для Украины.
По убеждению Туки, даже если Киеву удастся достичь прекращения огня, Россия использует эту паузу для укрепления своей армии, которую не скрывают оккупанты. В то же время в Москве начался процесс очищения военного руководства от коррумпированных чиновников. За последние месяцы по обвинениям в коррупции за решетку попали десятки чиновников минобороны РФ, а десятки других находятся под следствием.
Тука предостерегает, что в случае прекращения боевых действий в Украине могут активизироваться коррупционные схемы и масштабные проекты, типа "большого строительства", которые будут размывать ресурсы государства. За 3-5 лет перемирие военный разрыв между Украиной и Россией только вырастет не в нашу пользу.
По его мнению, объективных предпосылок для завершения войны в 2025 году нет. Переговоры, даже если они начнутся, не будут означать прекращения боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ может пойти войной на США.
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