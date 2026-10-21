Переговоры набирают ход: какой процент, что стороны договорятся о полном перемирии

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Кравцев Сергей
Сейчас есть почти равные шансы на то, что переговоры сорвутся или же будет достигнут узкий компромисс в каком-то сегменте. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Переговоры. Фото: из открытых источников
По его мнению, главная цель Путина сейчас – разорвать вопросы Украины и российско-американских отношений. Вместе с тем Путин стремится тянуть время. Его ключевая точка – мартовские выборы во Франции, после которых, как он считает, финансовая коалиция в поддержку Украины развалится. Если мы идем по базовому сценарию промежуточных переговоров – это главная угроза Украине.
По словам Вадима Денисенко, здесь он хотел бы задать вопрос всем тем, кто выступает за более жесткую риторику по отношению к Трампу. Нравится это кому-то не нравится, но Трамп останется президентом с огромными полномочиями и после 3.11.2026, а до условного импичмента еще очень далеко. Второй момент – европейцы не видят своего будущего вне сотрудничества с США.
Аналитик отмечает, что стратегия европейцев сейчас проста. В период до выборов нет смысла спорить с Трампом, следовательно, они пробуют также потянуть время, а переговоры с Трампом планируют начать уже после объявления результатов. Стратегия так себе, но пока они не видят свое будущее без США.
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