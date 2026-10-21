Переговоры набирают ход: какой процент, что стороны договорятся о полном перемирии

Сейчас есть почти равные шансы на то, что переговоры сорвутся или же будет достигнут узкий компромисс в каком-то сегменте. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Мы всегда воспринимаем любые события не как маленькую часть истории, а как последний бой добра и зла. И такой подход несет в себе не меньшие риски, чем те угрозы, которые возникают во время тех или иных событий. Является ли этот этап переговоров последним и окончательным? Трамп пробует его сделать таковым. Путин будет противиться последнему. У Украины, похоже, нет ответа на этот вопрос. И здесь кроется первая ловушка для нас: у нас нет стратегии ни на случай того, что эти переговоры нужно дожать сейчас, ни на случай того, что это всего один из этапов переговоров", – отметил эксперт.

По его мнению, главная цель Путина сейчас – разорвать вопросы Украины и российско-американских отношений. Вместе с тем Путин стремится тянуть время. Его ключевая точка – мартовские выборы во Франции, после которых, как он считает, финансовая коалиция в поддержку Украины развалится. Если мы идем по базовому сценарию промежуточных переговоров – это главная угроза Украине.

По словам Вадима Денисенко, здесь он хотел бы задать вопрос всем тем, кто выступает за более жесткую риторику по отношению к Трампу. Нравится это кому-то не нравится, но Трамп останется президентом с огромными полномочиями и после 3.11.2026, а до условного импичмента еще очень далеко. Второй момент – европейцы не видят своего будущего вне сотрудничества с США.

Аналитик отмечает, что стратегия европейцев сейчас проста. В период до выборов нет смысла спорить с Трампом, следовательно, они пробуют также потянуть время, а переговоры с Трампом планируют начать уже после объявления результатов. Стратегия так себе, но пока они не видят свое будущее без США.

Где мы в этой схеме? Пока мы также ждем 3 ноября и европейцы о чем-то договорятся. Стратегией это сложно назвать. Что касается нынешних переговоров, то их, по состоянию на данный момент, следует оценивать прежде всего, как промежуточные в результате которых все же существует вероятность 10%, что стороны договорятся о полном перемирии; 50%, что договорятся о перемирии в каком-то узком сегменте и 40%, что все будет сорвано, но ситуация динамично развивается", – резюмировал Денисенко.

Также издание "Комментарии" сообщало - НАТО готовится к возможной войне с Россией: пять вопросов, на которые предстоит ответить альянсу.



