Переговори набирають хід: який відсоток, що сторони домовляться про повне перемир’я

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Зараз є майже рівні шанси на те, що переговори зірвуться або ж буде досягнуто вузького компромісу в якомусь сегменті. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
На його думку, головна ціль Путіна зараз: розірвати питання України та російсько-американських стосунків. Разом з тим Путін прагне тягнути час. Його ключова точка – березневі вибори у Франції, після яких, як він вважає, фінансова коаліція на підтримку України розвалиться. Якщо ми йдемо за базовим сценарієм проміжкових переговорів – це головна загроза для України.
За словами Вадима Денисенка, тут він би хотів задати питання всім тим, хто виступає за більш жорстку риторику щодо Трампа. Подобається це комусь чи не подобається, але Трамп залишиться президентом з величезними повноваженнями і після 3.11.2026, а до умовного імпічменту ще дуже далеко. Другий момент – європейці не бачать свого майбутнього поза співпрацею з США.
Аналітик зауважує, стратегія європейців зараз проста. В період до виборів немає сенсу сперечатися з Трампом, а відтак, вони пробують також потягнути час, а перемовини з Трампом планують почати вже після оголошення результатів. Стратегія так собі, але поки вони не бачать своє майбутнє без США.
Також видання "Коментарі" повідомляло – НАТО готується до можливої війни з Росією: п'ять питань, на які належить відповісти альянсу.