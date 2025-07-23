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Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле начались по скандалу: что известно

Рустем Умеров сообщил в Telegram, что перед началом переговоров в Стамбуле команда провела завершающий этап подготовки

23 июля 2025, 21:25 comments1325
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Лиля Воробьева

В Стамбуле начался новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Как сообщает Clash Report, третий этап встречи делегаций обеих стран, вероятно, продлится всего один день.

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле начались по скандалу: что известно

Переговоры Украины и РФ (фото из открытых источников)

Начало переговоров сопровождалось скандалом. Российские пропагандистские медиа распространили ложную информацию о якобы личной встрече руководителей делегаций — Рустема Умерова и Владимира Мединского в формате "с глазу на глаз". В действительности это не соответствует действительности.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг заявление российских СМИ, отметив, что переговоры не проводились в тет-а-тет формате.

В настоящей встрече принимал участие и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, исполнявший роль посредника.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, подобные информационные вбросы являются частью усилий российской пропаганды, направленных на создание иллюзии прямых контактов между сторонами и влияние на международную аудиторию.

Эту информацию подтверждают и источники издания "РБК-Украина", отметившие, что переговоры проходят в том же формате, что и раньше.

"Тет-а-тет Умерова на двоих с Мединским не было. Было как в прошлый раз — короткая подготовительная встреча на троих — Умеров, Фидан (глава МИД Турции Хакан Фидан — ред.), Мединский", — отметил источник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США сделали прогноз, что будет по итогам переговоров. В среду вечером, 23 июля, в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Как сообщает The New York Times, стороны имеют кардинально противоположные позиции, поэтому прорыв в мирном процессе маловероятен. Однако, по данным источников, возможны договоренности по гуманитарным вопросам, в частности, по обмену пленными или эвакуации гражданского населения.

Украина настаивает на полном прекращении огня со стороны российских оккупационных войск как предпосылке для дальнейших переговоров о мире. Россия же требует сначала заключения соглашения, а потом — прекращения боевых действий. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва не прекратит огонь, пока Киев не согласится на ряд ультимативных требований — среди них ограничение деятельности ВСУ и признание аннексированных украинских территорий частью России.



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