Переговорная позиция РФ полностью разрушена: от каких «хотелок» откажется Кремль

Операция в Курской области разрушила российскую стратегию переговоров, базировавшуюся на ультиматумах по прекращению боевых действий в обмен на территориальные уступки со стороны Украины, об этом в эфире Freedom заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, правда в том, что операция в Курской области нарушила сводившуюся к ультиматуму российскую парадигму переговоров: прекращение боевых действий за счет территориальных уступок со стороны Украины. Никакие другие варианты не рассматривались, добавил эксперт.

Снегирев напомнил об основных требованиях России по так называемым мирным переговорам.

Россия требовала, чтобы Силы обороны Украины вывели свои подразделения из занимаемых районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Россия, казалось бы, готова была остановить дальнейшее продвижение вглубь украинской территории. Однако сейчас наблюдается совсем другая картина: продвижение происходит не в глубь украинских, а в глубь российских территорий”, — подчеркнул аналитик.

Он также отметил, что через две недели наступления Силы обороны Украины заняли территории, площадь которых сравнима с потерянными Украиной за последние 9 месяцев боевых действий.

Снегирев добавил, что по данным западных СМИ и разведок, на Курском направлении сосредоточено от 4 до 6 украинских бригад, в то время как с российской стороны на этом направлении действуют не менее 9 бригад. Согласно военной теории, наступающая сторона должна иметь по меньшей мере трехкратное преимущество в личном составе. Этот факт демонстрирует мощь Вооруженных сил Украины, добавил эксперт.

Однако, по его словам, ключевая победа прошла на дипломатическом фронте.

"Мы поставили точку в российских "хотелках" за счет территориальных претензий к Украине. Теперь речь об ультиматумах российской стороны уже не идет. Сейчас речь идет о том, что Украина будет выступать с позиции силы”, — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин якобы уже придумал , как будет мстить Украине за операцию в Курской области.



