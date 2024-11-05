Передавали чертежи российского завода ВСУ: в россии осудили молодую супружескую пару

Инженера "Уралвагонзавода" приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в передаче чертежей Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания ASTRA.

Осужденный Мухаметов. Фото: ASTRA

Свердловский областной суд признал Данила Мухаметова виновным в госизмене. Его отправили в колонию строгого режима и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В середине октября суд вынес приговор жене Данила Виктории Мухаметовой. Ей дали 12,5 колонии по тому же обвинению. Супругов судили отдельно, потому что Виктория Мухаметова пошла на сделку со следствием и признала вину. Данил Мухаметов признал вину частично.

Мухаметовых задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года и арестовали на 12 суток за то, что они якобы "устроили дебош" на автобусной остановке.

Административный протокол на супругов был составлен по рапорту старшего оперуполномоченного УФСБ по Свердловской области. Уже 4 апреля ФСБ задержала Мухаметовых по подозрению в госизмене. По версии силовиков, они за 100 тысяч рублей передали украинцам некие чертежи, которые могут использоваться против российской армии.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Патриарх оккупантов Гундяев заявил о допустимости смертной казни с точки зрения РПЦ

На встрече с участниками программы "Время героев" оккупационный патриарх ответил на вопрос о необходимости смертной казни в россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ASTRA .

Глава РПЦ заявил, что "смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос не осуждал смертную казнь, хотя сам незаслуженно понес казнь".

"Церковь никогда не настаивала на том, что нужно отменить это наказание", – добавил патриарх. При этом он уточнил, что сам выступает за мораторий на смертную казнь: "Нужно наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности в нашей стране. Если преступность пойдет вниз, то и слава Богу, и не нужно применять смертную казнь".