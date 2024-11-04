Патриарх оккупантов Гундяев заявил о допустимости смертной казни с точки зрения РПЦ

На встрече с участниками программы "Время героев" оккупационный патриарх ответил на вопрос о необходимости смертной казни в россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ASTRA .

Путин и Гундяев. Фото из открытых источников

Глава РПЦ заявил, что "смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос не осуждал смертную казнь, хотя сам незаслуженно понес казнь". "Церковь никогда не настаивала на том, что нужно отменить это наказание", – добавил патриарх.

При этом он уточнил, что сам выступает за мораторий на смертную казнь: "Нужно наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности в нашей стране. Если преступность пойдет вниз, то и слава Богу, и не нужно применять смертную казнь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Столкновения в православном храме Черкасс: попы УПЦ МП напали на капелланов ПЦУ

Свято-Михайловский собор в Черкассах перешел в Православную церковь Украины и теперь будет гарнизонным. Об этом сообщил военный капеллан Владимир Педько.

На территории храма, как сообщалось, будет создан центр национального-патриотического воспитания, воскресная школа и подготовка капелланов. Также есть еще много проектов, которые будут совместно воплощаться украинской общиной. Ранее в сети появилось сообщение, что с утра неизвестные "захватили" Михайловский кафедральный собор УПЦ МП в Черкассах. Около 100 человек вошли в собор. Позже им удалось зайти в епархиальное управление на территории церкви. По сети ширилось видео конфликта, возникшего в результате инцидента. На видео видно, как поклонники УПЦ МП забрасывают лавками, палками и заливают слезоточивым газом капелланов ПЦУ. Что было дальше – читайте по ссылке.