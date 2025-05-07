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Перед 9 мая власти Украины вывозят свои семьи из страны: что известно

В РФ выдали очередной фейк о том, что власти Украины срочно вывозят свои семьи, так как опасаются серьезного удара

сегодня, 12:07
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Ткачик Олеся

В российских телеграм-каналах распространяют информацию о том, что якобы Вооруженные силы Украины готовят серьезные провокации в Москве во время объявленного кремлевским диктатором Владимиром Путиным перемирия в честь празднования 9 мая.

Перед 9 мая власти Украины вывозят свои семьи из страны: что известно

Украина

В частности, пропагандистский канал Mash со ссылкой на источники сообщает, что на эти провокации украинцев якобы последует немедленный ответ, который напрямую затронет Киев.

"Поэтому власти из столицы Незалежной ретируются. Свои семьи и близких они уже вывозят из страны", — говорится в сообщении пропагандистов.

При этом ранее этот канал сообщал, что якобы Путин поручил Минобороны РФ определить цели в Киеве для удара по ним "Орешниками".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне решили срочно напугать украинцев и разнесли информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы поручил выбрать цели в Киеве для "ответного" удара "Орешником" в случае атаки по Москве 9 мая.

При этом, как заявил военный Кирилл Сазонов, со стороны Московии нет и не было никогда никаких ответных ударов. По его словам, агрессия России и удары ракетами по Украине — их обдуманная стратегия.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Госдуме РФ заявили, что РФ может дать асимметричный ответ на атаки беспилотников ВСУ накануне 9 мая. Там подчеркнули, что в Киеве якобы понимают, что возмездие "неотвратимо", но попытками бить БПЛА по территории России "его не отодвинуть".

"Чем больше ВСУ нам гадят, тем больше получат, прямо пропорционально. Но пропорция будет не совсем симметричной, влупим по полной. Попомните мои слова, я еще ни разу не ошибался", — сказал российский депутат Колесник.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2025/05/07/25723568.shtml?updated
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