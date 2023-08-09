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Пентагон объявил важное решение Байдена по истребителях F-16

Президент США Джо Байден дал "зеленый свет" на важное для Украины решение.

сегодня, 12:05
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх подтвердила информацию, что президент США Джо Байден разрешил обучение на истребителях F-16 украинских пилотов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на брифинг в Пентагоне. 

Пентагон объявил важное решение Байдена по истребителях F-16

Представитель Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников

Сабрина Сингх заявила, что Джо Байден согласовал разрешение украинских летчиков учиться на американских боевых самолетах F-16.


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"Президент дал "зеленый свет", чтобы разрешить и поддержать обучение украинских пилотов", — сказала пресс-секретарь Пентагона.

Сингх выделила две основные страны, занимающие самые высокие позиции по подготовке украинских пилотов.

"Дания и Нидерланды лидируют в подготовке", – сказала представитель Пентагона.

Несмотря на это, Сабрина Сингх рассказала, что пока не располагает информацией о конкретных украинских пилотах, которые будут проходить обучение.

Напомним, что в начале августа издание Politico со ссылкой на свои источники в США сообщило о первой группе пилотов из Украины. По информации издания, восемь пилотов свободно владеют английским и ждут начала обучения от США, которые должны утвердить официальные планы. Также известно, что в общей сложности назначено 32 пилота от Украины, однако недостаточное владение английским представляет серьезное препятствие для обучения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция направила Украине ракеты большой дальности, которые являются аналогом британских Storm Shadow. Именно эти ракеты используются в сети секретных аэродромов на территории Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Пентагона на атаку морских беспилотников по российским судам в акватории Черного моря.




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Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3487559/sabrina-singh-deputy-pentagon-press-secretary-holds-a-press-briefing/
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