Павел Палиса рассказал, сколько стран готовы отправить свои войска в Украину.

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Лиля Воробьева
10-12 стран уже выразили готовность принять участие в формировании военного контингента для Украины в рамках развертывания гарантийных сил сдерживания после завершения войны. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса во время встречи с журналистами.
Павел Палиса (фото из открытых источников)
Основные переговоры сейчас ведутся с Францией и Великобританией, поскольку эти страны выразили готовность взять на себя лидерство в процессе, подчеркнул Палиса. Кроме того, рассматривается привлечение государств Балтии и Северной Европы.
Он также напомнил, что в Украине состоится встреча военных представителей Генеральных штабов в рамках коалиции желающих. Темой обсуждения станет практическое военное планирование, в частности, вопрос присутствия контингента.
По его словам, для принятия подобных решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющей. Только после этого можно будет двигаться дальше.
Палиса подчеркнул, что сильнейшими гарантиями безопасности для Украины являются дееспособные и мощные силы обороны с высоким уровнем готовности.
По его убеждению, независимо от страны – Франция, Британия или любое другое – каждое подразделение, развернутое даже на условно дружественной территории, должно:
иметь систему ПВО для защиты из воздуха;
обеспечить надежное логистическое развертывание;
иметь средства радиоэлектронной борьбы;
координировать взаимодействие с авиационной компонентой;
в случае военно-морского присутствия – гарантировать защиту и охрану морских сил.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина раскрыли важные детали переговоров в Эр-Рияде и высказались по поводу миротворцев. Россия категорически против размещения иностранных миротворцев на территории Украины, поскольку считает, что это удлинит конфликт. Такую позицию высказал российский сенатор Григорий Карасин в программе "Россия 24".По его словам, встреча делегаций США и России в Эр-Рияде прошла в спокойной и конструктивной атмосфере, однако не дала значительных результатов.
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