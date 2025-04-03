Павел Палиса рассказал, сколько стран готовы отправить свои войска в Украину.

10-12 стран уже выразили готовность принять участие в формировании военного контингента для Украины в рамках развертывания гарантийных сил сдерживания после завершения войны. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса во время встречи с журналистами.

Павел Палиса (фото из открытых источников)

"Вопрос только в том, в каком формате это будет реализовано. Именно поэтому сейчас продолжаются обсуждения: есть наше базовое видение, и есть видение наших партнеров исходя из их способностей. После согласования всех деталей можно будет переходить к более предметному разговору", — отметил он.

Основные переговоры сейчас ведутся с Францией и Великобританией, поскольку эти страны выразили готовность взять на себя лидерство в процессе, подчеркнул Палиса. Кроме того, рассматривается привлечение государств Балтии и Северной Европы.

Он также напомнил, что в Украине состоится встреча военных представителей Генеральных штабов в рамках коалиции желающих. Темой обсуждения станет практическое военное планирование, в частности, вопрос присутствия контингента.

"На этой встрече мы обсудим наше совместное видение дальнейших действий. Участие в ней будут стопроцентно принимать представители Франции и Соединенного Королевства. Также, возможно, присоединятся представители других стран... Встреча, о которой идет речь, — это первая из такого рода. Полиса.

По его словам, для принятия подобных решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющей. Только после этого можно будет двигаться дальше.

"В любом случае это может быть реализовано через двусторонние соглашения с каждой страной-членом коалиции. Но это уже технические детали. Важнейшим сейчас является наличие политической воли и военной способности", — подчеркнул он.

Палиса подчеркнул, что сильнейшими гарантиями безопасности для Украины являются дееспособные и мощные силы обороны с высоким уровнем готовности.

"В то же время присутствие стран-партнеров на территории Украины как элемент гарантий безопасности я тоже считаю необходимым... Есть два ключевых аспекта. Первый – это структура и размещение контингента: его полномочия, порядок действий в разных доменах – сухопутном, морском, воздушном. Украина заинтересована в максимально эффективном присутствии партнеров в каждом из этих направлений", – подчеркнул.

По его убеждению, независимо от страны – Франция, Британия или любое другое – каждое подразделение, развернутое даже на условно дружественной территории, должно:

иметь систему ПВО для защиты из воздуха;

обеспечить надежное логистическое развертывание;

иметь средства радиоэлектронной борьбы;

координировать взаимодействие с авиационной компонентой;

в случае военно-морского присутствия – гарантировать защиту и охрану морских сил.

"Это комплексный вопрос, нуждающийся в тщательном планировании с учетом многих факторов. Именно над этим сейчас и ведется работа", — подытожил Палиса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина раскрыли важные детали переговоров в Эр-Рияде и высказались по поводу миротворцев. Россия категорически против размещения иностранных миротворцев на территории Украины, поскольку считает, что это удлинит конфликт. Такую позицию высказал российский сенатор Григорий Карасин в программе "Россия 24".

По его словам, встреча делегаций США и России в Эр-Рияде прошла в спокойной и конструктивной атмосфере, однако не дала значительных результатов.

Он также сообщил, что стороны обсудили механизмы контроля за реализацией "Черноморской инициативы", если она будет возобновлена. Кроме того, обсуждали возможность подключения российских банков к SWIFT, однако конкретных сроков этого процесса пока нет.