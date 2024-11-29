Из-за того, что боевые бригады оставляет множество защитников Украины, украинское командование не может полагаться на боевые планы в решающий момент войны с Россией, что может поставить официальный Киев в невыгодное положение на будущих переговорах о прекращении огня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Associated Press.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, количество дезертиров в украинской армии насчитывает десятки тысяч. По словам военных командиров и солдат, целые подразделения покидают свои посты, оставляя оборонительные рубежи уязвимыми и ускоряя территориальные потери.

"Некоторые уходят в отпуск по медицинским показаниям и не возвращаются, преследуемые травмами войны и деморализованные мрачными перспективами победы. Другие конфликтуют с командирами и отказываются выполнять приказы, иногда в разгар перестрелки", — пишет AP.

В то же время, отмечают авторы публикации, реальное число дезертиров может быть гораздо выше – по оценкам одного из нардепов, оно может достигать 200 000 человек.

Как отмечает издание, многие дезертиры не возвращаются, получив отпуск по медицинским показаниям. Так, один из дезертиров расссказал, что сначала он покинул свое подразделение с разрешения, потому что ему требовалась операция. Однако к моменту окончания отпуска он не смог заставить себя вернуться.

"Лучший способ объяснить это — представить, что вы сидите под обстрелом, и с их (российской) стороны на вас летит 50 снарядов, а с нашей — всего один. Потом ты видишь, как твоих друзей разрывает на куски, и понимаешь, что в любую секунду это может произойти и с тобой", — рассказал он.

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