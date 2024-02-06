Паспортизация в оккупации: россияне перешли к откровенному шантажу

На временно оккупированных территориях продолжается давление на украинцев, чтобы заставить их получить паспорт РФ.

В оккупации усиливают паспортизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты начали подчеркивать, что с 1 июля все украинцы без паспорта РФ будут считаться иностранцами на родной земле. В таком случае украинцы должны будут получить вид на жительство, который нужно будет постоянно подтверждать.

В то же время, отметили в Центре сопротивления, у людей без российских документов будут ограничены права. В частности, они не будут иметь доступ к медицине, льготным программам и не будут иметь права на операции с собственным имуществом.

Таким образом, добавили в Центре сопротивления, оккупанты хотят изменить демографический состав захваченных регионов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.

