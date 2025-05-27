Партизаны сорвали график поставки вооружений оккупантам: где теперь враг в ступоре

Украинские партизаны сорвали график поставки вооружений для группировки российских войск в Курской области. Об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны замедлили поставку оружия россиян на Курщину. Фото: АТЕШ

Отмечается, что партизаны вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне в пригороде Ясногорска в Тульской области (РФ). Колея ведет в направлении Курской области, где сосредоточена группировка российских оккупантов.

"Эта акция тщательно спланирована: поврежденный релейный шкаф обеспечивает связь и управление стрелочными переводами на критически важном участке пути. Без своевременной подачи питания, автоматизированные системы не могут перенаправлять поезда, из-за чего движение грузовых поездов испытывает серьезные задержки", — отмечается в сообщении.

В "АТЕШ" подчеркнули, что главная цель атаки – замедлить поставки вооружения и военной техники к передовому рубежу.

В партизанском движении акцентировали, что каждая отложенная цистерна с топливом, каждый сорванный эшелон с боеприпасами, прямо влияет на боеспособность и снабжение оккупационных войск. В комплексе все это откладывает переброску резервов и затрудняет организацию новых наступательных операций противника.

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