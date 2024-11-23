logo

BTC/USD

98138.39

ETH/USD

3433.69

LTC/USD

99.44

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Партизаны разоблачили планы РФ: наступление бурятских танкистов на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Партизаны разоблачили планы РФ: наступление бурятских танкистов на Донбассе

Партизаны разоблачили базу танкистов РФ в Донецкой области

сегодня, 13:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

На территории Донецкой области вблизи фронта обнаружена военная база, где дислоцируются бурятские танкисты российской армии. По информации, обнародованной партизанским движением "АТЕШ" в Telegram-канале, эти подразделения готовятся к наступлению. Местонахождение базы удалось определить благодаря источнику среди военнослужащих 218-го танкового полка РФ.

Партизаны разоблачили планы РФ: наступление бурятских танкистов на Донбассе

Танкисты из Бурятии готовятся к наступлению на Донбассе

Как отмечают партизаны, на базу постоянно прибывают военные автомобили, которые привозят солдат, но сразу покидают территорию, не покидая боевую технику. Это свидетельствует об активной подготовке военных к предстоящим операциям.

Партизаны разоблачили планы РФ: наступление бурятских танкистов на Донбассе - фото 2

Известно, что в подразделениях, сформированных из бурятских военных, растет недовольство. Это приводит к многочисленным конфликтам между бурятами и другими российскими военными. По данным партизанского движения, такие стычки уже привели к трем смертельным исходам среди военных. Эти утраты не соединены с боевыми действиями, а являются следствием внутренних разборок.

"Известно о трех "200-х" не боевых потерях из-за внутренних конфликтов между российскими военными и бурятами", - сообщают представители "АТЕШ".

Читайте на портале "Комментарии" — Вчера около 22:00 российские войска атаковали Константиновку в Донецкой области. Для удара использовали две авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате бомбардировки ранены шесть мирных жителей: пять женщин в возрасте от 18 до 75 лет и мужчина 56 лет.

Напомним, что после получения разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS, Вооруженные Силы Украины смогут наносить удары по ключевым военным объектам на территории России, в частности по аэродромам, заявил капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. для "Радио Свобода".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/atesh_ua/5815
Теги:

Новости

Все новости