На территории Донецкой области вблизи фронта обнаружена военная база, где дислоцируются бурятские танкисты российской армии. По информации, обнародованной партизанским движением "АТЕШ" в Telegram-канале, эти подразделения готовятся к наступлению. Местонахождение базы удалось определить благодаря источнику среди военнослужащих 218-го танкового полка РФ.

Танкисты из Бурятии готовятся к наступлению на Донбассе

Как отмечают партизаны, на базу постоянно прибывают военные автомобили, которые привозят солдат, но сразу покидают территорию, не покидая боевую технику. Это свидетельствует об активной подготовке военных к предстоящим операциям.

Известно, что в подразделениях, сформированных из бурятских военных, растет недовольство. Это приводит к многочисленным конфликтам между бурятами и другими российскими военными. По данным партизанского движения, такие стычки уже привели к трем смертельным исходам среди военных. Эти утраты не соединены с боевыми действиями, а являются следствием внутренних разборок.

"Известно о трех "200-х" не боевых потерях из-за внутренних конфликтов между российскими военными и бурятами", - сообщают представители "АТЕШ".

Читайте на портале "Комментарии" — Вчера около 22:00 российские войска атаковали Константиновку в Донецкой области. Для удара использовали две авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате бомбардировки ранены шесть мирных жителей: пять женщин в возрасте от 18 до 75 лет и мужчина 56 лет.

Напомним, что после получения разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS, Вооруженные Силы Украины смогут наносить удары по ключевым военным объектам на территории России, в частности по аэродромам, заявил капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. для "Радио Свобода".