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Партизаны обратились с важным предупреждением к мужчинам на оккупированных территориях

Представители движения сопротивления на временно оккупированных территориях обратились с предупреждением к мужчинам

сегодня, 15:46
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Ткачик Олеся

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают незаконную мобилизацию местного населения. В частности, в Донецке они ищут мужчин для призыва непосредственно в больницах.

Партизаны обратились с важным предупреждением к мужчинам на оккупированных территориях

Донецк

По информации движения сопротивления "Желтая лента", в этом месяце в медицинские учреждения Донецка поступили новые инструкции, которые должны способствовать мобилизационным мероприятиям оккупантов. Согласно документу, мужчин в возрасте до 50 лет вносят в отдельные списки, которые затем передают в военную комендатуру.

Отмечается, что медицинский персонал опасается открыто обсуждать тему мобилизации из-за возможных обвинений в дискредитации армии или препятствии мобилизации.

Движение сопротивления призывает мужчин мобилизационного возраста на временно оккупированных территориях по возможности не сообщать свой реальный адрес в государственных и коммунальных учреждениях.

Кстати, кроме мобилизации взрослых, россияне планируют развернуть подготовку детей к участию в боевых действиях. В Мариуполе, например, захватчики строят крупнейший военный лагерь для детей на временно оккупированных территориях — центр "Воин", открытие которого запланировано на следующий год.

Как рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, россияне целенаправленно готовят новое поколение солдат, рассчитывая на длительные боевые действия в течение пяти лет.

По его словам, детей школьного возраста готовят к войне еще в школах, а затем проводят интенсивную учебу в военных лагерях, где их обучают тактике боя. Система подготовки состоит из двух этапов: начальная военная подготовка в школах и окончательная муштра в специализированных лагерях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин не остановится, пока не уничтожит Украину.




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Источник: https://t.me/yellowribbon_ua/11330
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