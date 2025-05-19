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Именно эта цель «СВО» является ключевой для Путина, от нее он не откажется никогда

Россия выдвигает разные требования для Украины в рамках «СВО», однако есть цель, от которой она не откажется никогда

сегодня, 15:13 comments1340
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Ткачик Олеся

Российская Федерация не демонстрирует никаких намерений завершить боевые действия, ведь война есть фундамент существования действующего режима кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский.

Именно эта цель «СВО» является ключевой для Путина, от нее он не откажется никогда

Владимир Путин

По его словам, после переговоров в Стамбуле стало очевидно, что Россия не рассматривает никаких возможностей прекращения войны. Он добавил, что для нынешнего российского режима вооруженный конфликт — это способ выживания, и остановка боевых действий для него невозможна.

Грабский считает, что, несмотря на различные политические заявления и маневры, никаких реальных результатов от них ждать не стоит. По его мнению, Россия будет продолжать военные действия, поскольку ее основная цель остается неизменной – уничтожить Украину.

"Для России задача остается, как они считают, единственной – уничтожить Украину. И для этого они не видят иного способа, кроме как военная оккупация страны, потому боевые действия будут продолжаться", — подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что агрессор будет пытаться уничтожить как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру, продолжая обстрел мирных городов. Также будет продолжаться политика устрашения мирового сообщества и Украины, даже если это будет демонстрация стратегического ядерного оружия.

Грабский подчеркнул, что надежды на мирное урегулирование сейчас безосновательны, ведь у России нет желания прекращать войну.

"У России нет никакого желания останавливать эту войну, и она будет продолжаться. Все разговоры о каком-то мирном урегулировании на сегодняшний день не имеют никакого смысла", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампу нужна Россия настолько, что он готов переступить через Украину.




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Источник: https://uatv.ua/uk/dlya-rosiyi-zavdannya-zalyshayetsya-yedynym-znyshhyty-ukrayinu-vona-ne-hoche-prypynyaty-bojovi-diyi-grabskyj/
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