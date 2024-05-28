Париж ответил об отправке своих инструкторов в Украину

Министерство обороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, относительно которого ведется работа с украинцами. Как передает портал "Комментарии", об этом оборонное ведомство заявило в комментарии "Reuters".

Отправка инструкторов в Украину. Фото: из открытых источников

"Как уже неоднократно отмечалось, обучение [военных] на украинской земле является одним из проектов, которые обсуждаются после конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики [Эмманюэлем Макроном] 26 февраля", – заявило французское Минобороны.

Как и все обсуждавшиеся на конференции проекты, трек с обучением ВСУ иностранными инструкторами в Украине "продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности для понимания их конкретных потребностей", отметило ведомство.

В целом, какой-либо конкретики французская сторона не сообщила.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

После этого Минобороны Украины опубликовало разъяснение: сейчас продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов.

Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над документами по этому вопросу – чтобы, когда будет принято соответствующее решение не тратить время на согласование бюрократических моментов, пояснило ведомство.

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