Папа Римский снова заговорил о переговорах. Что сказал на этот раз

Папа Римский в очередной раз призвал провести мирные переговоры, чтобы остановить боевые действия в Украине и на Ближнем Востоке. В частности, в своей еженедельной аудиенции в Ватикане понтифик снова рассказал об ужасах войны, а также о том, как от них страдают жители "мученической Украины и Святой Земли, Палестины, Израиля".

Папа Римский

Папа Римский подчеркнул, что любая война всегда поражение.

"Мы не можем двигаться вперед во время войны. Мы должны прилагать все усилия, чтобы говорить и вести переговоры"

, – сказал понтифик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Папа Римский в последнее время несколько раз попал в скандал, обсуждая тему войны России против Украины. В частности, он призвал Украину выбросить белый флаг и принять то, что противодействовать более сильному противнику нереально. При этом понтифик добавил, что нужно иметь мужество признать, что победу в данных обстоятельствах не одержать, и капитулировать ради сохранения человеческих жизней.

Впоследствии понтифик говорил о том, что на фронте в Украине страдают многие молодые люди, которые туда идут на смерть. Он показывал вервичку одного из солдат, который молился на фронте с ней, и с ней же и погиб. При этом понтифик не уточнил, о каком солдате идет речь украинском или российском.

При этом политологи называют Папу Римского пророссийским понтификом, который подыгрывает именно агрессору и не осуждает его захватническую войну в Украине. Также есть мнение, что Франциск озвучивает заявления о капитуляции или мирных переговорах и потому, что они выгодны Китаю . Не исключено, что таким образом Папа Римский хочет получить доступ к своей пастве в КНР.