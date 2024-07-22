logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Папа Римский призвал к перемирию: понтифик вспомнил древнюю традицию
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Римский призвал к перемирию: понтифик вспомнил древнюю традицию

Папа Римский Франциск просит установить перемирие в войнах во время проведения Олимпийских игр.

сегодня, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Папа Римский Франциск обратился с призывом к миру в связи с началом Олимпийских игр в Париже. В речи понтифик призвал к миру во время проведения Олимпиады, как это было по давней традиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Vatican News.

Папа Римский призвал к перемирию: понтифик вспомнил древнюю традицию

Папа Римский о перемирии в войнах. Фото из открытых источников

21 июля Папа Римский Франциск провел воскресную молитву, после которой произнес речь. Понтифик напомнил, что 26 июля начнутся Олимпийские игры, а после них Паралимпийские игры, по этому случаю религиозный деятель призвал к миру.

"Спорт также обладает большой социальной силой, способной мирно объединять людей разных культур. Это событие станет знаком инклюзивного мира, который мы стремимся построить, а спортсмены, своим свидетельством, станут посланниками мира и хорошими примерами для подражания молодежи", — сказал понтифик.

Папа Римский также заявил о необходимости перемирия во время проведения Олимпийских игр.

"Согласно древней традиции, Олимпийские игры должны стать возможностью установить перемирие в войнах, проявляя искреннее стремление к миру", — подчеркнул Франциск.

В конце речи Папа Римский призвал молиться за мир в Украине, Палестине, Мьянме, Израиле и других странах и добавил, что "война всегда означает поражение".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин отреагировал на идею президента Франции Эммануэля Макрона установить перемирие в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что на Олимпийские игры в Париже поедет рекордное количество россиян, которые будут выступать на соревнованиях как нейтральные спортсмены.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2024-07/papa-olimpijski-ihry-majut-staty-nahodoju-dlia-vstanovlennia-myr.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости