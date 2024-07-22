Папа Римский призвал к перемирию: понтифик вспомнил древнюю традицию

Папа Римский Франциск обратился с призывом к миру в связи с началом Олимпийских игр в Париже. В речи понтифик призвал к миру во время проведения Олимпиады, как это было по давней традиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Vatican News.



Папа Римский о перемирии в войнах. Фото из открытых источников

21 июля Папа Римский Франциск провел воскресную молитву, после которой произнес речь. Понтифик напомнил, что 26 июля начнутся Олимпийские игры, а после них Паралимпийские игры, по этому случаю религиозный деятель призвал к миру.

"Спорт также обладает большой социальной силой, способной мирно объединять людей разных культур. Это событие станет знаком инклюзивного мира, который мы стремимся построить, а спортсмены, своим свидетельством, станут посланниками мира и хорошими примерами для подражания молодежи", — сказал понтифик.

Папа Римский также заявил о необходимости перемирия во время проведения Олимпийских игр.

"Согласно древней традиции, Олимпийские игры должны стать возможностью установить перемирие в войнах, проявляя искреннее стремление к миру", — подчеркнул Франциск.

В конце речи Папа Римский призвал молиться за мир в Украине, Палестине, Мьянме, Израиле и других странах и добавил, что "война всегда означает поражение".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин отреагировал на идею президента Франции Эммануэля Макрона установить перемирие в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что на Олимпийские игры в Париже поедет рекордное количество россиян, которые будут выступать на соревнованиях как нейтральные спортсмены.