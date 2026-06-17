Папа Римский озадачил реакцией на удар Путина по Лавре: к чему призывал

Папа Лев XIV обратился к верующим во всем мире с призывом усилить молитвы за прекращение войны в Украине после очередного обстрела Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул, что конфликт продолжает уносить жизни невинных людей, разрушает инфраструктуру и наносит непоправимый ущерб объектам культурного и духовного наследия.

Фото: из открытых источников

В своем обращении понтифик отметил, что поступают "мучительные известия" о дальнейшем обострении войны, расширяющей зону разрушений и страданий. По его словам, среди жертв есть как гражданские, так и спасатели, а также испытывают уничтожение храмы и культурные памятники, имеющие особое значение для человечества.

Отдельно Папа Лев XIV выразил соболезнования и солидарность с получившими ранения, а также с семьями погибших, которые потеряли своих близких в результате боевых действий. Он также поддержал людей, которые, несмотря на опасность и насилие, продолжают выполнять свою миссию и "смело служат жизни", помогая другим в сложных условиях.

Понтифик подчеркнул, что мир не должен терять надежду на прекращение конфликта и должен способствовать поиску путей диалога. Он призвал верующих обращаться к Богу с просьбой погасить ненависть между сторонами и открыть возможности для переговоров.

Завершая обращение, Папа Лев XIV подчеркнул необходимость достижения справедливого и долговременного мира, который сможет покончить с страданием и восстановить жизнь людей, разрушенную войной.

Портал "Комментарии" уже писал, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант предоставления Украине лицензии, которая позволила бы организовать производство американских ракет непосредственно на украинской территории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии.