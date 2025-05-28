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Папа Римский отреагировал на массированные атаки России по Украине

Папа Лев XIV упомянул о пострадавших украинцах после российских обстрелов гражданского населения и инфраструктуры.

сегодня, 15:34
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Автор:
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Slava Kot

Папа Римский Лев XIV во время молитвы в Ватикане вспомнил об украинском народе, пострадавшем после российских массированных атак ракетами и дронами. Понтифик призвал остановить войну и двигаться к миру через диалог.

Папа Римский отреагировал на массированные атаки России по Украине

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

28 мая Папа Римский во время завершения общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане заверил в своей "близости и молитвах за все жертвы, особенно за детей и семьи", пострадавших от войны в Украине, отдельно отметив обстрелы гражданских.

"В эти дни мое мнение часто несется к украинскому народу, который пострадал от новых серьезных обстрелов гражданского населения и инфраструктуры", — сказал Папа Лев XIV, не указав агрессором Россию.

Также Папа Римский призвал прибегнуть к дипломатии, чтобы закончить войну между Украиной и Россией.

"Решительно возобновляю призыв остановить войну и поддержать каждую инициативу, направленную на диалог и мир. Прошу всех объединяться в молитве за мир в Украине и везде, где люди страдают войной", — сказал понтифик.

Кроме Украины Папа Лев XIV также упомянул о боевых действиях в секторе Газа. По его словам, из этого региона все чаще слышны "плач матерей и родителей", которые вместе с детьми ищут пищу и безопасные бомбоубежища. Папа Римский обратился к ответственным за эту ситуацию с призывом прекратить огонь, освободить всех заложников и соблюдать гуманитарное право.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский готов принять в Ватикане переговоры между Украиной и РФ, однако в Москве отказались от такого варианта встречи.

Также "Комментарии" писали, что Россия вместо Ватикана предложила 5 стран для переговоров с Украиной.



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Источник: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2025-05/zaklyky-papy-zagalna-audijentsija-28-travnya-2025.html
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