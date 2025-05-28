Папа Римский отреагировал на массированные атаки России по Украине

Папа Римский Лев XIV во время молитвы в Ватикане вспомнил об украинском народе, пострадавшем после российских массированных атак ракетами и дронами. Понтифик призвал остановить войну и двигаться к миру через диалог.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

28 мая Папа Римский во время завершения общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане заверил в своей "близости и молитвах за все жертвы, особенно за детей и семьи", пострадавших от войны в Украине, отдельно отметив обстрелы гражданских.

"В эти дни мое мнение часто несется к украинскому народу, который пострадал от новых серьезных обстрелов гражданского населения и инфраструктуры", — сказал Папа Лев XIV, не указав агрессором Россию.

Также Папа Римский призвал прибегнуть к дипломатии, чтобы закончить войну между Украиной и Россией.

"Решительно возобновляю призыв остановить войну и поддержать каждую инициативу, направленную на диалог и мир. Прошу всех объединяться в молитве за мир в Украине и везде, где люди страдают войной", — сказал понтифик.

Кроме Украины Папа Лев XIV также упомянул о боевых действиях в секторе Газа. По его словам, из этого региона все чаще слышны "плач матерей и родителей", которые вместе с детьми ищут пищу и безопасные бомбоубежища. Папа Римский обратился к ответственным за эту ситуацию с призывом прекратить огонь, освободить всех заложников и соблюдать гуманитарное право.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский готов принять в Ватикане переговоры между Украиной и РФ, однако в Москве отказались от такого варианта встречи.

Также "Комментарии" писали, что Россия вместо Ватикана предложила 5 стран для переговоров с Украиной.