Папа Римский отреагировал на массированные атаки России по Украине

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Slava Kot
Папа Римский Лев XIV во время молитвы в Ватикане вспомнил об украинском народе, пострадавшем после российских массированных атак ракетами и дронами. Понтифик призвал остановить войну и двигаться к миру через диалог.
Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников
28 мая Папа Римский во время завершения общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане заверил в своей "близости и молитвах за все жертвы, особенно за детей и семьи", пострадавших от войны в Украине, отдельно отметив обстрелы гражданских.
Также Папа Римский призвал прибегнуть к дипломатии, чтобы закончить войну между Украиной и Россией.
Кроме Украины Папа Лев XIV также упомянул о боевых действиях в секторе Газа. По его словам, из этого региона все чаще слышны "плач матерей и родителей", которые вместе с детьми ищут пищу и безопасные бомбоубежища. Папа Римский обратился к ответственным за эту ситуацию с призывом прекратить огонь, освободить всех заложников и соблюдать гуманитарное право.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский готов принять в Ватикане переговоры между Украиной и РФ, однако в Москве отказались от такого варианта встречи.
Также "Комментарии" писали, что Россия вместо Ватикана предложила 5 стран для переговоров с Украиной.
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