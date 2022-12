Папа Римский не смог сдержать слез во время молитвы за Украину (ВИДЕО)

Во время чтения традиционной молитвы Папа Римский Франциск вспомнил о войне в Украине и страданиях ее граждан. Религиозный деятель не смог сдержать слез. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube канал News of Ukraine and the World.

Папа Римский Франциск заплакал, вспомнив об Украине. Фото: из открытых источников

Во время чтения молитвы на Испанской лестнице в столице Италии 8 декабря Папа Римский Франциск упомянул об украинцах.

Католик начал молитву со слов "Пречистая Дева, сегодня я хотел бы преподнести тебе благодарность украинцев", а затем остановился и несколько секунд стоял молча. В это время толпа вокруг Франциска, состоявшая из общественных деятелей, чиновников, духовенства и обычных граждан начала аплодировать понтифику, выражая солидарность со словами Папы Римского. После затяжной паузы Папа Римский Франциск продолжил чтение молитвы дрожащим голосом.

Молитва о Пречистой Деве, которую зачитал Папа Римский 8 декабря, является неофициальным началом для сезона рождественских и новогодних праздников в Италии.

Посмотреть видео, во время которого Папа Римский перестает говорить во время упоминания об Украине можно ниже:

