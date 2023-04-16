Папа Римский на Пасху молился, чтобы Украина и Россия "помирились"

В воскресенье, 16 апреля, папа Римский Франциск поздравил христиан, празднующих Пасху. Об этом пишет Vatican News.

Папа Римский Франциск (фото из открытых источников)

"Стремлюсь выразить свою близость всем братьям и сестрам которые, особенно на востоке, сегодня празднуют Пасху: самые дорогие, пусть же Воскресший Господь будет с вами и наполнит вас Своим Святым Духом! Благодатной вам Пасхи! К сожалению, в страшном противоречии с пасхальным посланием, продолжаются войны, которые в дальнейшем сеют смерть в ужасных формах, скорбя по поводу этой жестокости, молимся за их жертвы, прося у Бога, чтобы мир больше не должен был переживать ужас насильственной смерти, нанесенной рукой человека, переживая вместо удивления жизнью, которую дает и обновляет Своей Благодатью Господь!", – заявил он.

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Кроме этого, понтифик отдельно обратился к украинцам и россиянам: "Пусть Господь будет с ними и поможет им помириться!"

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Папа Римский отреагировал на "выселение" УПЦ МП из Лавры. Папа Римский Франциск призвал к "уважению" религиозных объектов в Украине. Свою позицию он озвучил после того, как украинские власти назвали УПЦ МП крайний срок для увольнения Киево-Печерской лавры. В своем еженедельном обращении с площади Святого Петра понтифик призвал "воюющие стороны уважать религиозные объекты" и призвал людей больше посвящать времени на молитву, "независимо от конфессии". Стоит отметить, что ранее к международным организациям, а также к Папе Римскому обратился глава РПЦ Кирилл. Он решил пожаловаться на украинские власти в различные институты в связи с тем, что заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с монастырем УПЦ МП. Глава РПЦ попросил Папу Римского Франциска отреагировать и осудить действия Киева.