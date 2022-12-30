logo

BTC/USD

16512.91

ETH/USD

1193.09

LTC/USD

66.76

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Паника у россиян. На крымском мосту километровые очереди (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Паника у россиян. На крымском мосту километровые очереди (ВИДЕО)

После взрывов на военной базе в Крыму российские службы ужесточили проверки на Крымском мосту, что создало огромные пробки.

сегодня, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








Вечером, 29 декабря на Крымском мосту образовалась огромная пробка на несколько километров. Это же для российских СМИ сообщали о ракетных обстрелах полуострова. Россияне пытаются в панике покинуть Крым. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Украинскую правду".

Паника у россиян. На крымском мосту километровые очереди (ВИДЕО)

Пробки в Крыму. Фото из открытых источников

29 декабря в средствах массовой информации в Крыму появилась информация о нападении на российскую военную базу в Джанкое. Как следствие, россияне как можно быстрее пытаются покинуть аннексированный полуостров, а российские службы ужесточили проверки, что привело к многокилометровым тягучкам. Те же, кто хочет попасть в Крым, также столкнулись с проверками со стороны российских спецслужб.

Российские водители жалуются, что пробка растянулась на три километра, и чтобы ее преодолеть необходимо несколько часов.

"Четыре часа стою на подъезде к мосту со стороны Тамани. К КПП навигатор пишет еще 2.4 км. За четыре часа проехал 804 метра", – жалуются российские водители.

Кроме замедления движения некоторых водителей отправляют на дополнительные проверки.

"Вчера ехала в Крым, в 05:30 стала в пробку. Направили на рентген, рентген прошла в 15:00", — пишут россияне.

Похожая ситуация происходит и на выезде из Крыма, где российские водители стоят в нескольких километровых пробках.


Ранее портал "Комментарии" сообщал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который рассказал, могут ли украинские войска действовать на территории Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о шести политических иллюзиях, которые смогла развеять война Украины против Российской Федерации во главе с Путиным.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/30/7382988/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!