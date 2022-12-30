Паника у россиян. На крымском мосту километровые очереди (ВИДЕО)



















Вечером, 29 декабря на Крымском мосту образовалась огромная пробка на несколько километров. Это же для российских СМИ сообщали о ракетных обстрелах полуострова. Россияне пытаются в панике покинуть Крым. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Украинскую правду".

Пробки в Крыму. Фото из открытых источников

29 декабря в средствах массовой информации в Крыму появилась информация о нападении на российскую военную базу в Джанкое. Как следствие, россияне как можно быстрее пытаются покинуть аннексированный полуостров, а российские службы ужесточили проверки, что привело к многокилометровым тягучкам. Те же, кто хочет попасть в Крым, также столкнулись с проверками со стороны российских спецслужб.

Российские водители жалуются, что пробка растянулась на три километра, и чтобы ее преодолеть необходимо несколько часов.

"Четыре часа стою на подъезде к мосту со стороны Тамани. К КПП навигатор пишет еще 2.4 км. За четыре часа проехал 804 метра", – жалуются российские водители.

Кроме замедления движения некоторых водителей отправляют на дополнительные проверки.

"Вчера ехала в Крым, в 05:30 стала в пробку. Направили на рентген, рентген прошла в 15:00", — пишут россияне.

Похожая ситуация происходит и на выезде из Крыма, где российские водители стоят в нескольких километровых пробках.





Ранее портал "Комментарии" сообщал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который рассказал, могут ли украинские войска действовать на территории Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о шести политических иллюзиях, которые смогла развеять война Украины против Российской Федерации во главе с Путиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!