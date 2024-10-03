Падение Угледара: из города вышли далеко не все, многие военные попали в плен

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Ткачик Олеся
2 октября завершился процесс выхода из Угледара и его северных окраин, сообщил военкор Богдан Мирошников.
Угледар
По его словам, помогло Силам обороны то, что российские захватчики не сразу заметили выход украинских военных, поэтому существенный промежуток времени наши воины отходили не под мощные обстрелы, которые были потом.
При этом он подчеркнул, что враг точно не остановится после захвата Угледара. По его словам, оптимистичная конфигурация линии боевого столкновения пока будет проходить по линии Екатериновка-Богоявленка-Новоукраинка-Золотая Нива.
В таких условиях, говорит он, также очевидно, что враг будет проводить отвлекающие удары на ореховском и гуляйпольском направлениях, потому что главная цель оккупанта на участке от Орехова до Курахово — самый последний город.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что информация о том, что Силы обороны, вероятно, вышедшие из Угледара, появилась поздно вечером 1 октября. На следующий день она получила официальное подтверждение. Как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", военные вышли в города, чтобы сохранить жизнь личному составу и уберечь технику.
Также "Комментарии" рассказывали , что по словам военных, Силы обороны в Угледаре не получали приказ на выход.
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