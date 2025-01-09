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Озвучен «реалистичный подход» для установления мира: от чего должна отказаться Украина

Есть реалистичный подход, который в мире готовы обсуждать, чтобы остановить войну в Украине

9 января 2025, 17:05
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Ткачик Олеся

Вместо членства Украины в ЕС и НАТО Украина может согласится на нейтральный статус, обменяв его на уступки и бонусы со стороны России, считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Озвучен «реалистичный подход» для установления мира: от чего должна отказаться Украина

Переговоры Украины и РФ

При этом он уверен, что Украина может получить эффективное сотрудничества как с ЕС, так и с НАТО без членства в этих организациях. Арестович также считает, что Украина должна заняться приоритетным системным развитием собственной способности сопротивляться и обеспечивать сопротивление — Силы Обороны, спецслужбы, ВПК. А также максимально интегрироваться с соседями: в первую очередь с Польшей, Румынией, Чехией, Болгарией, Турцией.  Как считает политик, степень сотрудничества должна измеряться не количеством деклараций, а количеством реальных совместных проектов — оборонных, инфраструктурных, промышленных, хозяйственных.

Также, по его мнению, стоит говорить о глубоком взаимодействии со странами Глобального Юга: в первую очередь, Индией, Китаем, королевскими династиями Персидского залива. Степень устойчивости внешней политики и обороны Украины напрямую зависит от степени их вовлеченности в нашу экономику.

"Это — реалистичный подход. Об этом готовы с нами говорить, в это будут вовлекаться, ибо на этом элементарно можно заработать. А режим переговоров в стиле: вы все нам должны, мы воюем за вас, никуда не ведет. В конце концов, такой полу-шантаж всегда оставляет шантажиста наедине со своими проблемами. И нам на это который раз внятно указывают", — говорит Арестович.

По его мнению, фундаментальная ошибка в том, что Украина пугает мир — отрицательными последствиями своего исчезновения. А нужно его вовлекать — позитивными результатами ее существования, чтобы как можно больше государств было заинтересовано в продолжении этого существования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Украина и РФ не смогли договориться о мире в 2022 году.




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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02jJnbDgAjcqnfQGpuiPLWFQwLuYqZTe5y8qyYRqtQ5CqZ5kEBiSPwcRXv3pqL5hgGl?locale=uk_UA
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