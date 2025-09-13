Ожидания скоро мира оказались напрасными: что теперь думает Трамп о своем влиянии на Путина

Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в том, что способен повлиять на российского диктатора Владимира Путина по вопросу войны в Украине. Об этом сообщает Axios.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, судя по всему, усомнился в способности влиять на Путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление главы Кремля к миру.

Месяцем ранее президент США заявил, что Путин понесет серьезные последствия, если не согласится на прекращение огня в Украине или не предпримет серьезных шагов в направлении мира во время их встречи на Аляске.

Но с тех пор, несмотря на то, что российский диктатор не согласился на прекращение огня, и даже на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским – Трамп не ввел новых санкций.

Вместо этого, как обращают внимание авторы публикации, администрация переложила ответственность за давление на Путина на Европу, потребовав от ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы и Китая за покупку российской нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Малайзию в октябре этого года. Об этом сообщает New Straits Times.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против Российской Федерации, но только тогда, когда страны НАТО перестанут закупать российскую нефть. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у РФ. Как вы знаете, преданность НАТО победе была далеко не стопроцентной, а закупка российской нефти некоторыми странами стала шоком", — отметил глава Белого дома.



