Готовится новая встреча Трампа и Путина: где и когда

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Малайзию в октябре этого года. Об этом сообщает New Straits Times.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в 47-м саммите АСЕАН. В этом году саммит состоится в октябре.
Также, по его словам, во время визита в Пекин он встретился с Путиным и тот "сказал, что серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию".
Отмечается, что саммит АСЕАН – это ежегодная встреча лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая объединяет 10 государств региона: Индонезия; Малайзия; Сингапур; Таиланд; Филиппины; Бруней; Вьетнам; Лаос; Мьянма; Камбоджа.
Он является главной политической платформой организации, где обсуждаются ключевые вопросы сотрудничества: безопасность, экономика, инвестиции, развитие инфраструктуры, торговля и общие вызовы, в частности изменения климата или региональные конфликты.
Кроме внутренней координации, саммит АСЕАН часто включает расширенные форматы с участием партнеров — США, Китая, Японии, ЕС, Австралии и других стран. Такие встречи позволяют координировать позиции в глобальной политике, укреплять экономические связи и балансировать влияние крупных государств в Юго-Восточной Азии.
