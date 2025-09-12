Все пошло не по плану: какой договорняк между Путиным и Трампом на Аляске начал рушиться

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Очень похоже, что на Аляске Путин договорился с Трампом о том, что последний дожимает Украину по сдаче всего Донбасса в обмен на экономические соглашения с РФ, предусматривающие, как минимум, начало американской добычи редкоземельных металлов в Арктике, а как максимум давление на ЕС по снятию санкций с части товаров. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
По его мнению, все пошло не по плану, прежде всего, из-за позиции американской прессы, которая жестко выступила против такого развития событий и Трамп решил откатиться назад, но мы не можем исключать, что либо Путин получил гарантии от кого-то из окружения Трампа, что в целом, соглашение ему интересно все равно, но немного переносится, либо же Путин сейчас.
Читайте также на портале "Комментарии" — в течение первых 36 часов после российской атаки ни Польша, ни НАТО не дали решительного ответа агрессору. Никто так и не увидел никаких шагов, которые могли бы остановить Путина от удара. Эта атака показала, как Польша готова к современной воздушной войне, которую может вести Россия. Об этом рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп шокировал новым заявлением: что сказал о вторжении российских дронов в Польшу.