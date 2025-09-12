Все пошло не по плану: какой договорняк между Путиным и Трампом на Аляске начал рушиться

Очень похоже, что на Аляске Путин договорился с Трампом о том, что последний дожимает Украину по сдаче всего Донбасса в обмен на экономические соглашения с РФ, предусматривающие, как минимум, начало американской добычи редкоземельных металлов в Арктике, а как максимум давление на ЕС по снятию санкций с части товаров. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"На этом этапе Путину более важны политические договоренности, чем экономические. Ему не обязательно полное снятие санкций по нефти и газу, если он вернется политически в большую политику. Поэтому это соглашение для него выгодно", – отметил эксперт.

По его мнению, все пошло не по плану, прежде всего, из-за позиции американской прессы, которая жестко выступила против такого развития событий и Трамп решил откатиться назад, но мы не можем исключать, что либо Путин получил гарантии от кого-то из окружения Трампа, что в целом, соглашение ему интересно все равно, но немного переносится, либо же Путин сейчас.

"Это абсолютно в стиле Путина, ведь позволяет ему в любой момент занять позицию обиженного и в очередной раз заявить свое сакраментальное "Нас обманули". Хотя для него приоритет – соглашение с Трампом", – отметил Вадим Денисенко.

