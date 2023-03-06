Ожидание украинцев: Вернет ли Украина Крым в 2023 году

Россия аннексировала Крым в 2014 году отправив "зеленых человечков", захвативших административные здания на полуострове. После полномасштабного вторжения РФ Украина смогла выстоять и перейти в контрнаступление. Теперь украинские политики, включая Владимира Зеленского, утверждают, что Украина должна вернуть свои территории в границах 1991 года. Active Group провела исследования и спросила украинцев, удастся ли вернуть Крым Украине. О результатах опроса сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании Active Group.

Ожидание украинцев по возвращению Крыма. Фото из открытых источников

Российская Федерация захватила Крым, а затем провела незаконный референдум, где нарисовала результаты, которые якобы большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Через 8 лет подобные фиктивные референдумы были проведены и в других временно оккупированных областях Украины, большинство стран мира не признающих.

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Согласно исследованиям Active Group, большинство украинцев ожидают, что Крым вернется в Украину в ближайшей перспективе – 54,5%. То, что Крым станет частью Украины в далеком будущем, проголосовало 33,8% украинцев. Мнение, что Крым останется в составе РФ, поддерживает 3,1% опрошенных. Следует отметить, что в декабре только 4,3% украинцев считали освобождение Крыма возможным в ближайшей перспективе.





Большинство украинцев считают, что Крым вернут из-за тяжелых боев – 48,8%. 32,1% опрошенных избрали вариант, что полуостров удастся вернуть без значительного сопротивления, а 7,9% избрали вариант, что Крым может быть уволен без боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал сколько необходимо времени для обучения мобилизованных перед отправкой в зону боевых действий.

Также "Комментарии" писали о том, поддерживают ли украинцы переименование России в Московию.