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Ожидаемое наступление. Зачем ВСУ прорвались в Курскую область

ВСУ зашли на российскую территорию ограниченными силами

сегодня, 00:26
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Марьян Ощановский

О возможном наступлении Сил обороны Украины на Курскую область РФ уже долгое время говорили в военном сообществе, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Ожидаемое наступление. Зачем ВСУ прорвались в Курскую область

Силы обороны наступают на Курскую область. Фото из открытых источников

"То, о чем уже месяц знала добрая треть военного сообщества, наконец-то свершилось – Силы обороны Украины решили подержать за мягкие места Курскую область РФ, а конкретнее населенный пункт Суджа", – рассказал Николай Мельник.

По словам военнослужащего, Силы обороны Украины действуют на российской территории ограниченными силами, хотя и с российской стороны украинскому наступлению противодействуют только пограничники и росгвардейцы.

"Россияне подтягивают резервы, но кто сказал, что это последний сюрприз украинцев на этой неделе", — отметил он.

Офицер ВСУ отметил, что удары по плохо защищенным пограничным регионам РФ ограниченными ударными группами – это то, что заставит россиян держать в своих западных регионах резервы, которые сейчас идут под Покровск и Торецк, что снизит давление на ВСУ.

В то же время, он отметил, что одноразовая акция, а не более мощное наступление, не даст даже краткосрочного эффекта.

"Впрочем, думаю, родители-командиры и без меня это понимают", — резюмировал офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские политзаключенные, которых Кремль в рамках обмена передал западным государствам, заявили о необходимости ослабления санкций против россиян и начала переговоров между РФ и Украиной о завершении войны. По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, не стоит удивляться поведению российских политиков, которых Кремль выдворил из РФ в рамках обмена, поскольку их сущность ничем не отличается от сущности соратников диктатора Владимира Путина.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sSvWqF1ijkJRzSUamYXQjYkkDDW3hXwVWe4CH3ATCzmwwYPtStr3mPXTCzv16xVNl&id=61553522510800
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