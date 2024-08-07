Ожидаемое наступление. Зачем ВСУ прорвались в Курскую область

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
О возможном наступлении Сил обороны Украины на Курскую область РФ уже долгое время говорили в военном сообществе, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.
Силы обороны наступают на Курскую область. Фото из открытых источников
По словам военнослужащего, Силы обороны Украины действуют на российской территории ограниченными силами, хотя и с российской стороны украинскому наступлению противодействуют только пограничники и росгвардейцы.
Офицер ВСУ отметил, что удары по плохо защищенным пограничным регионам РФ ограниченными ударными группами – это то, что заставит россиян держать в своих западных регионах резервы, которые сейчас идут под Покровск и Торецк, что снизит давление на ВСУ.
В то же время, он отметил, что одноразовая акция, а не более мощное наступление, не даст даже краткосрочного эффекта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские политзаключенные, которых Кремль в рамках обмена передал западным государствам, заявили о необходимости ослабления санкций против россиян и начала переговоров между РФ и Украиной о завершении войны. По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, не стоит удивляться поведению российских политиков, которых Кремль выдворил из РФ в рамках обмена, поскольку их сущность ничем не отличается от сущности соратников диктатора Владимира Путина.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!