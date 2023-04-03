Ответный шаг: Россия передала Украине пятерых раненных

Сегодня российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о передаче пятерых украинских военнопленных Украине. Она дала понять, что передача является ответным шагом РФ на ранее совершенный Украиной акт передачи 5 пленных. Об этом сообщают "Комментарии".

Тетяна Москалькова, російський омбудсмен

"В конце марта пятеро тяжело раненных российских военнослужащих были переданы нам украинской стороной, — написала в своем телеграмм-канале Татьяна Москалькова. — Сейчас наши защитники проходят лечение... Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении".

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Отметим, что Украина передала России пятерых тяжело раненных пленных без предварительных условий, в одностороннем порядке.

"Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения", — сообщила 24 марта Украина, подчеркнув, что это не обмен, а репатриация — возвращение без всяких условий в соответствии с нормами международного права.

"В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненных, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий", — заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 24 марта.

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