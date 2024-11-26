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Ответные действия готовятся: в Минобороны РФ сообщили о последствиях обстрела ATACMS

Оккупанты сообщили, что некоторые ракеты достигли своей цели

сегодня, 15:26
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Недилько Ксения

За последние три дня ВСУ якобы нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Об этом сообщили в оккупационном министерстве обороны РФ.

Ответные действия готовятся: в Минобороны РФ сообщили о последствиях обстрела ATACMS

Остатки ракеты в Курской области. Фото: МО РФ

Как сообщается, 23 ноября украинские Силы обороны пятью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" американского производства нанесли удар в районе н.п. Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

"В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты "ATACMS" были уничтожены, а две – достигли цели.

В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", – сообщают оккупанты.

Также 25 ноября 2024 года был нанесен еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино).

"Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" американского производства.

Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", – заявили оккупанты.


Ответные действия готовятся: в Минобороны РФ сообщили о последствиях обстрела ATACMS - фото 2
Ответные действия готовятся: в Минобороны РФ сообщили о последствиях обстрела ATACMS - фото 3
Ответные действия готовятся: в Минобороны РФ сообщили о последствиях обстрела ATACMS - фото 4
Ответные действия готовятся: в Минобороны РФ сообщили о последствиях обстрела ATACMS - фото 5
Ответные действия готовятся: в Минобороны РФ сообщили о последствиях обстрела ATACMS - фото 6

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