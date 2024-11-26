В России всю ночь раздавались взрывы: где произошли попадания

С 23:30 до 01:40 Ростовская область принимала неизвестные беспилотники. Зафиксированы взрывы и работа ПВО в Зернограде и в районе аэропорта, а также в Таганроге.

Иллюстративное фото

Здесь также были зафиксированы взрывы в направлении аэропорта из камер пригорода и камер в с. Новобессергеневка. В аэропорту Таганрога базируются вертолеты, в том числе К-52. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В Новошахтинске и Камянске, вероятно, целью были арсеналы и склады БК и нефтепродуктов.

Всего по сообщению официального Ростова "было сбито" 24 БПЛА. Чем конкретно били и последствия "атаки обломков" устанавливаются. Наиболее очевидное попадание, которое частично подтверждаю местные – аэропорт Таганрога, отмечает Андрющенко.

По данным оккупационного минобороны РФ, в течение минувшей ночи была атака с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 БПЛА самолетного типа.

Над территорией Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, пять – над территорией Брянской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, один над территорией Орловской области, один над территорией Воронежской области и два над территорией Республики Крым.

Кроме того, как сообщает Петр Андрющенко, взрывы раздавались и в Краснодаре. Там в районе ЖК "Панорама" взорвался и сгорел легковой автомобиль. Официальные источники пытаются скрыть информацию о взрыве, однако местные и фото с места происшествия подтверждают не просто факт взрыва, но похоже на сознательный подрыв.

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