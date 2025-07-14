Ответ на атаки "Шахедами" будет: чем удивит Украина армию Путина уже скоро

У Украины уже есть эффективный технологический ответ на массированные атаки российских дронов-камикадзе "Шахед". Об этом сообщил вице-премьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

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По его словам, самым результативным способом противодействия являются дроны-перехватчики. Эту технологию уже удалось реализовать, ее масштабируют несколько украинских компаний, работа в этом направлении активно продолжается.

"Решение найдено, подписаны первые контракты, и мы четко понимаем дальнейшие шаги", – заявил министр.

Он также отметил, что те компании, которые уже разработали средства противодействия "Шахедам", теперь фокусируются на создании решений против скоростных реактивных БПЛА, а также усовершенствовании работы в условиях сложной погоды — в частности, в облаках.

Федоров напомнил, что международные партнеры поддерживают масштабирование производства перехватчиков, ведь эти технологии демонстрируют высокую эффективность на поле боя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что дроны-перехватчики уже используются для уничтожения "шахедов" и показывают хорошие результаты. В то же время для массового производства этой техники требуется значительное финансирование, которое Украина рассчитывает привлечь, в частности, от западных союзников.

Как уже писали "Комментарии", Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, замаскировав это под поставку отечественного дальнобойного вооружения. Такую версию озвучил военный аналитик Михаил Жирохов в эфире Radio NV. Он обратил внимание на недавние заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и других немецких чиновников, анонсировавших в мае финансирование нового типа дальнобойного оружия. Правда, не уточнялось, идет ли речь о вооружениях для противовоздушной обороны или ударных ракетах, которые должны поступить в Украину уже в июле.