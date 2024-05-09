Отвели ли Abrams с фронта в Украине: СМИ раскрыли детали

Американские танки Abrams по-прежнему находятся на передовой в Украине. Та информация, что танки увели с фронта, поскольку есть угроза, что они будут уничтожены российскими беспилотниками, не оправдалась. Американская техника и дальше помогает воинам уничтожать окупантов, но танковые сражения, в которых танки Abrams превосходят другие, были редкими. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider" со ссылкой на военнослужащего из 47-й отдельной механизированной бригады.

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

"Все зависит от ситуации. Дело в том, мы не деремся так, чтобы это был сугубо танк против танка", — сказал воин.

По словам бойца, Т-72 даже "близко не стоял" с Abrams.

Защитник добавил, что обстановка на поле боя стала "очень сложной" из-за превосходства России в живой силе и технике.

"Поэтому нам приходится корректировать свои действия. Эти танки предназначены, прежде всего, для прямого контакта. Выходите и уничтожаете технику противника", — сказал военный.

По его словам, в последние несколько дней его команда задействовала свои танки Abrams для уничтожения российской пехоты и техники.

Следует отметить, что еще раньше пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram отметила, что американские танки Abrams прекрасно показывают себя на поле боя. Украина не собирается их прятать.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина так долго ждала от США 31 танк Abrams, говорилось о том, что сама поставка этой техники может сыграть едва ли не решающее значение в войне. И теперь вдруг появилась новость Associated Press о том, что украинское командование приняло решение в непростой ситуации по отводу с линии фронта американских танков Abrams M1A1. Вроде бы одной из причин такого решения является использование оккупантами БПЛА. Почему Украина могла увести танки Abrams от линии фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.



