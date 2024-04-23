Отсутствие демобилизации в новом законе: какие сигналы поступают с фронта

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Кравцев Сергей
Исключение пункта о демобилизации из принятого накануне закона о мобилизации является одной из наиболее обсуждаемых тем. Что говорят сами военные об этом? Действительно ли такой шаг власти демотивирует украинских защитников? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант роты ударных БПЛА, народный депутат Егор Фирсов в эфире телеканала "Эспрессо" убежден, что отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских воинов.
По его мнению, "происходят очень плохие сигналы".
По его словам, когда военные услышат четкие сроки демобилизации, это будет дополнительной мотивацией. При этом он уверен, что это не означает, что все побегут писать заявления об увольнении, поэтому множество останется в ВСУ.
Командир подразделения Terra в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Николай Волохов в эфире общенационального телемарафона прокомментировал исключение пункта демобилизации из принятого накануне закона о мобилизации.
В то же время Волохов отметил, что хотя отсутствие демобилизации и вызвало возмущение среди военных, но она имеет свои причины.
По словам военного, о вопросах демобилизации нужно говорить крайне осторожно.
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