Отсутствие демобилизации в новом законе: какие сигналы поступают с фронта

Исключение пункта о демобилизации из принятого накануне закона о мобилизации является одной из наиболее обсуждаемых тем. Что говорят сами военные об этом? Действительно ли такой шаг власти демотивирует украинских защитников? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Людям нужно давать выбор

Военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант роты ударных БПЛА, народный депутат Егор Фирсов в эфире телеканала "Эспрессо" убежден, что отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских воинов.

По его мнению, "происходят очень плохие сигналы".

"Потому что, когда военным говорят, что демобилизация будет и нужно ее подождать, а потом говорят, что это невозможно, — это обманутый сигнал. Украинцы любят свободу, мы за нее отдаем жизнь, а свобода — это выбор. Поэтому украинцам нужно нарисовать хотя бы гипотетический выбор и сказать, что через 3-5, пусть даже 7 лет у вас будет выбор и возможность пройти демобилизацию", — отметил Фирсов.

По его словам, когда военные услышат четкие сроки демобилизации, это будет дополнительной мотивацией. При этом он уверен, что это не означает, что все побегут писать заявления об увольнении, поэтому множество останется в ВСУ.

Решение о демобилизации нужно принимать взвешенно

Командир подразделения Terra в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Николай Волохов в эфире общенационального телемарафона прокомментировал исключение пункта демобилизации из принятого накануне закона о мобилизации.

"Этот законопроект у меня вызывает неоднозначные впечатления. Пора было подумать. Там нет пункта о демобилизации — того пункта, который очень сильно ожидают все военнослужащие. Очень хочется понимать, когда закончится война и хочется попасть домой", — сказал военный.

В то же время Волохов отметил, что хотя отсутствие демобилизации и вызвало возмущение среди военных, но она имеет свои причины.

"У нас желание не просто уйти из войска, а вернуться в нормальную страну. Ведь как можно прогнозировать демобилизацию, если мы не можем знать, сколько мы мобилизуем людей. Поэтому насколько качественно и в каком составе пройдет мобилизация – ответит на то, когда можно будет отпускать служащих людей", – объяснил Волохов.

По словам военного, о вопросах демобилизации нужно говорить крайне осторожно.

"Если мы демобилизуем тех людей, на которых держится фронт, примем такое эмоциональное решение, то этим людям может быть некуда возвращаться. И то следствие, которое произойдет – будет гораздо хуже", – отметил Волохов.

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