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Отставка Федорова стала страшным испытанием для Украины: названа поразительная причина

Социолог Игорь Эйдман считает, что реакция украинцев на возможное увольнение Михаила Федорова продемонстрировала силу гражданского общества и отличие Украины от авторитарной России

16 июля 2026, 17:35
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Клименко Елена

Возможная отставка Министра обороны Михаила Федорова стала показателем зрелости украинского гражданского общества. Такое мнение высказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

Отставка Федорова стала страшным испытанием для Украины: названа поразительная причина

Фото: из открытых источников

По его словам, он не оценивает конфликт между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, однако считает гораздо более важной реакцию украинцев на кадровые изменения.

Эйдман обратил внимание, что информация о возможном увольнении министра вызвала широкий общественный резонанс. В стране прошли акции поддержки Федорова, тема активно обсуждается в медиа и соцсетях, а власти столкнулись с открытой критикой.

По мнению социолога, это свидетельствует о существовании в Украине активного гражданского общества, которое не остается безразличным к решениям власти и способно влиять на политические процессы.

Эйдман не исключает, что под давлением общественного мнения президент Владимир Зеленский может просмотреть кадровое решение, как это уже случалось ранее в других резонансных ситуациях.

Сравнивая Украину с Россией, он отметил, что в РФ кадровые решения Кремля практически не вызывают общественной реакции, ведь у граждан нет реального влияния на власть.

По мнению Эйдмана, история вокруг Федорова в очередной раз продемонстрировала принципиальную разницу между двумя государствами: Украина остается демократией, где общественное мнение имеет вес, в то время как в России ключевые решения принимаются без участия общества.

Портал "Комментарии" уже писал, что решение президента Владимира Зеленского поддержать позицию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а не продолжить курс реформ, который продвигал министр обороны Михаил Федоров, стало главной причиной политического кризиса вокруг Министерства обороны. Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.



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