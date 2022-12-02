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Отсрочку от мобилизации в Украине продлили еще на два месяца

Правительство продлило на два месяца срок действия отсрочок от призыва на военную службу

сегодня, 21:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Правительство продлило еще на 2 месяца срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука .

Отсрочку от мобилизации в Украине продлили еще на два месяца

Правительство продлило срок действия отсрочок от призыва на военную службу (фото из открытых источников)

Чиновник отметил, что в постановление Кабинета министров "О продлении сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации", были внесены изменения

Также в документе предусматривается, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военным, и сроки действия которых не истекли на день вступления в силу этого постановления, продлеваются на 2 месяца автоматически.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии и поддержат Украину , если она решит возвращать Крым военным путем. Германия предоставит свою поддержку Украине, если в Киеве будет принято решение возвращать Крым военным путем. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на бывшего советника Ангелы Меркель и главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена. Кристоф Хойсген отметил, что Крым – это, конечно же, законная территория Украины и Киев имеет все основания возвращать свои земли так, как считает нужным. Советник Ангелы Меркель признал, что Берлин был среди инициаторов мирного разрешения конфликта между Украиной и Россией, начиная с 2014 года, но никакие переговоры не дали эффекта. Россия отказалась мирным путём решать проблему. Он подчеркнул, что Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч человек.




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Источник: https://t.me/tmelnychuk/1270
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