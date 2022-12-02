Отсрочку от мобилизации в Украине продлили еще на два месяца

Правительство продлило еще на 2 месяца срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука .

Правительство продлило срок действия отсрочок от призыва на военную службу (фото из открытых источников)

Чиновник отметил, что в постановление Кабинета министров "О продлении сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации", были внесены изменения