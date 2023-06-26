Отразилась ли попытка бунта Пригожина на способности РФ продолжать войну в Украине: ответ ISW

Попытка бунта боевиков ЧВК "Вагнера" 23-24 июня, по-видимому, не оказала существенного влияния на способность российских войск проводить операции тактического уровня в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что по данным украинских и российских источников, боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта, при этом оккупанты также предприняли попытки ряда наземных атак в районе Бахмута.

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При этом, эксперты ISW отмечают, что некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж как способ оправдывать в будущем неудачи россиян в Украине и любые продвижения украинских войск на южном и восточном направлениях.

Среди других ключевых выводов ISW: украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта. Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов 23 июня предупредил, что Россия завершила подготовку к атаке на Запорожскую АЭС. Российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь международную границу в Сумской области. Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе Сватово, Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк. Российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой и Запорожской областей. Российские источники утверждают, что украинские силы удерживают позиции у Антоновского моста в Херсонской области. Российские оккупационные власти продолжают использовать политику в отношении детей для усиления социального и административного контроля над оккупированными территориями.

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