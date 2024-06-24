Отправят ли 20-летних на фронт: в ВР расставили все точки над «і»

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский сообщил, что на данный момент в Украине не обсуждается снижение призывного возраста до 20 лет.

Федор Вениславский

По его словам, в комитете не проводились обсуждения по снижению призывного возраста до 20 лет. Что касается снижения возраста с 60 до 50 лет, это тоже преждевременно, и оснований для этого нет, добавил политик.

Кроме того, Вениславский отметил, что мужчины 18–25 лет могут быть как призывниками, так и военнообязанными, и в последнем случае они могут подлежать мобилизации.

Как подчеркнул нардеп, призывниками являются мужчины, которые не служили в ВСУ, не проходили военно-врачебную комиссию (ВЛК), не были признаны годными или непригодными к службе и не имеют военной кафедры. По словам депутата, существуют три категории военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет.

К первой категории относятся те, кто проходил военную кафедру и являются офицерами запаса, окончив вуз в 23 года и пройдя военную кафедру с 2020 по 2022 год. Если такие лица не продолжают обучение в магистратуре, они могут быть мобилизованы до 25 лет.

Вторая категория – это мужчины, отслужившие срочную службу. Например, те, кто начал служить в 18 лет в 2020 году и уволился в 2021 году, сейчас имеют 22 года и подлежат мобилизации.

Третья категория включает мужчин, прошедших ВЛК и признанных ограниченно пригодными. Изменения в законодательстве предполагают, что если такие лица будут признаны годными к службе, они становятся военнообязанными. Им выдают военный билет и присваивают специальность солдат, поэтому в условиях войны они также подлежат мобилизации.

Вениславский признал, что здесь может быть социальная несправедливость, поскольку те, кто не служил и не имеет военно-учетной специальности и не был признан ограниченно годным, не подлежат призыву к 25-летнему возрасту, в отличие от других. Если же в приписном свидетельстве мужчины до 25 лет указано, что он годен к военной службе, но не проходил срочную службу, он является призывником, а не военнообязанным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам нардепа Соломии Бобровской, предложения по изменению возраста были, но "не нашли своего места" в обсуждении на комитете.



