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Отправка западных войск в Украину: в ЕС выступили с новым заявлением

В Европейском Союзе не обсуждают отправку западных войск на войну в Украину.

сегодня, 15:20
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Slava Kot

В Европейском Союзе заявили, что для отправки западных войск в Украину требуется одобрение всех стран ЕС. Однако руководитель пресс-службы Европейской комиссии Паула Пиньо объясняет, что такое обсуждение даже не происходило. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отправка западных войск в Украину: в ЕС выступили с новым заявлением

Западные войска. Фото из открытых источников

В ходе брифинга в Брюсселе Паула Пиньо отреагировала на информацию об обсуждениях о возможности некоторых стран ЕС отправить свои войска в Украину.

"Для того, чтобы войска были отправлены, с этим должны согласиться все государства-члены. Этого обсуждения еще нет. Европа еще не имеет позиции по этому вопросу", — пояснила руководитель пресс-службы Европейской комиссии.

Пресс-секретарь по внешней политике Анитта Гиппер добавила, что "ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится". По ее словам, Европейский Союз продолжит координировать свои усилия по помощи Украине.

Издание Le Monde в ноябре опубликовало материал, в котором утверждает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стермер возобновили дискуссии по отправке западных войск в Украину. Причиной тому стала победа Дональда Трампа на выборах в США, который может отказаться в будущем поддерживать Украину. В Кремле отреагировали на эту информацию, заявив, что такие сообщения свидетельствуют о "горячих головах" на Западе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Путина на возможность Запада ввести свои войска в Украину.

Также "Комментарии" писали о заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова о размещении миротворцев в Украине.



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