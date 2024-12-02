В Европейском Союзе заявили, что для отправки западных войск в Украину требуется одобрение всех стран ЕС. Однако руководитель пресс-службы Европейской комиссии Паула Пиньо объясняет, что такое обсуждение даже не происходило. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Западные войска. Фото из открытых источников

В ходе брифинга в Брюсселе Паула Пиньо отреагировала на информацию об обсуждениях о возможности некоторых стран ЕС отправить свои войска в Украину.

"Для того, чтобы войска были отправлены, с этим должны согласиться все государства-члены. Этого обсуждения еще нет. Европа еще не имеет позиции по этому вопросу", — пояснила руководитель пресс-службы Европейской комиссии.

Пресс-секретарь по внешней политике Анитта Гиппер добавила, что "ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится". По ее словам, Европейский Союз продолжит координировать свои усилия по помощи Украине.

Издание Le Monde в ноябре опубликовало материал, в котором утверждает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стермер возобновили дискуссии по отправке западных войск в Украину. Причиной тому стала победа Дональда Трампа на выборах в США, который может отказаться в будущем поддерживать Украину. В Кремле отреагировали на эту информацию, заявив, что такие сообщения свидетельствуют о "горячих головах" на Западе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Путина на возможность Запада ввести свои войска в Украину.

Также "Комментарии" писали о заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова о размещении миротворцев в Украине.