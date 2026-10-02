Российский диктатор Владимир Путин, по словам Владимира Зеленского, в сентябре дал военному руководству РФ указание фактически отказаться от каких-либо ограничений при нанесении ударов по Украине. Об этом глава украинского государства рассказал Financial Times, ссылаясь на информацию, полученную украинскими спецслужбами, в частности, благодаря перехваченным разговорам представителей Кремля.

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"Он сказал, что теперь никаких правил нет", — заявил Зеленский, описывая полученные украинской разведкой данные.

По словам президента, этот приказ совпал с активизацией российских воздушных атак на Киев. Среди терпящих удары объектов Зеленский назвал школы, больницы и центры обработки данных. По его мнению, атака на учебное заведение демонстрирует, насколько шире стал перечень целей, которые выбирают российские войска.

Зеленский отметил, что в начале полномасштабного вторжения основными целями РФ были, прежде всего, энергетические и военные объекты. Украина, по его словам, отвечала ударами по аналогичным целям. Теперь же характер российских атак, как утверждает президент, изменился.

В частности, российские беспилотники атакуют не только гражданских прифронтовых регионах, но и школы, коммуникационные узлы и дата-центры. Зеленский считает, что таким образом Москва стремится не только нанести материальный ущерб, но и оказывать психологическое давление на население, заставляя людей постоянно жить в условиях страха из-за непрерывных обстрелов.

В Кремле эти обвинения отрицают. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что российские военные не атакуют школы и больницы. В то же время Financial Times сообщило о видеоматериалах из соцсетей, подлинность которых издание подтвердило, а также об обломках беспилотника, найденных после удара по киевской школе. На них, по данным журналистов, были российские маркировки и надписи, а некоторые детали имели российское производство.

Портал "Комментарии" уже писал , что России не нужно прилагать значительных усилий для расшатывания ситуации в Украине, поскольку внутренний политический кризис уже создает для этого благоприятную почву.