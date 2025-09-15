Отличная работа ВСУ: во что превратилась одна из мощных военных баз РФ в Крыму

Рубрики
На одном из стратегических объектов Черноморского флота РФ в Крыму зафиксирован дефицит военной техники и продовольствия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".
Военная база РФ в Крыму. Фото: АТЕШ
Агенты провели разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) Черноморского флота РФ в Севастополе.
Партизаны зафиксировали практически полное отсутствие техники на территории базы, а единичные машины выглядят нерабочими.
В "АТЕШ" констатировали наглядный признак дефицита техники у оккупантов: ее перебрасывают по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов Сил обороны Украины.
Координаты объекта: 44.58021, 33.50951.
В "АТЕШ" подчеркнули, что все собранные данные переданы Силам обороны Украины.
