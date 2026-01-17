logo

Откуда запускали "Орешник": какой важный для РФ объект поразили украинские дроны
Откуда запускали "Орешник": какой важный для РФ объект поразили украинские дроны

Украинские дроны атаковали 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр"

17 января 2026, 18:15
Украинские беспилотники совершили атаку на российский полигон, где проводят пуски "Орешника". Это удар по объекту, который использовался для удара по пригороду Львова 8 января. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Милитарный".

Откуда запускали "Орешник": какой важный для РФ объект поразили украинские дроны

Запуск ракеты. Фото: из открытых источников

Украинские дроны атаковали 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Полигон активно используется для испытаний баллистических ракет средней дальности "Орешник".

Сами же российские пропагандисты сообщили, что противовоздушная оборона на полигоне работала во время атаки, однако ударные БПЛА попали в монтажно-испытательный корпус.

Стоит отметить, что кроме "Орешника" на полигоне испытывают различные ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, комплексы ПВО и пусковые установки С-400.

Предыдущая атака украинских дронов на Капустин Яр произошла в июле 2024 года, когда пострадали здания на территории объекта.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский согласовал проведение новых боевых и контрразведывательных операций Службы безопасности Украины. Об этом глава государства сообщил у себя в Телеграмме после доклада руководителя СБУ Евгения Хмары.

По словам президента, спецоперации украинской спецслужбы реализуются именно так, как в этом нуждаются национальные интересы Украины. Евгений Хмара доложил о деталях недавних сделок, которые уже были проведены. В то же время Зеленский подчеркнул, что пока еще рано раскрывать их подробности публично.

"Результаты, на которые мы рассчитывали, есть", — отметил президент, добавив, что новые операции СБУ уже согласованы и находятся в стадии подготовки или реализации.




Источник: https://militarnyi.com/uk/news/ukrayinski-drony-atakuvaly-poligon-z-yakogo-zdijsnyuyut-pusky-brsd-oreshnyk/
