Откуда запускали "Орешник": какой важный для РФ объект поразили украинские дроны

Украинские беспилотники совершили атаку на российский полигон, где проводят пуски "Орешника". Это удар по объекту, который использовался для удара по пригороду Львова 8 января. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Милитарный".

Запуск ракеты. Фото: из открытых источников

Украинские дроны атаковали 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Полигон активно используется для испытаний баллистических ракет средней дальности "Орешник".

Сами же российские пропагандисты сообщили, что противовоздушная оборона на полигоне работала во время атаки, однако ударные БПЛА попали в монтажно-испытательный корпус.

Стоит отметить, что кроме "Орешника" на полигоне испытывают различные ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, комплексы ПВО и пусковые установки С-400.

Предыдущая атака украинских дронов на Капустин Яр произошла в июле 2024 года, когда пострадали здания на территории объекта.

