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Откуда враг может наступать, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ: эксперты назвали варианты

Белорусы в отличие от россиян не столь положительно воспринимают идею войны против Украины

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

В последнее время в информационном пространстве довольно много анонсов о приближающемся контрнаступлении ВСУ. Обсуждаются разные версии, делаются разные прогнозы, но мало говорится о том, как будет действовать противник при реализации пагубного для него сценария. Один из вариантов, как может действовать страна-агрессор – это попытаться все-таки наступать со стороны Беларуси. Обострение на севере может понадобиться Кремлю для того, чтобы сдержать контратаку ВСУ. Возможен ли такой сценарий и рискнет ли воспользоваться им не только Путин, но и Лукашенко? В этом вопросе издание "Комментарии" разбиралось вместе с экспертами.

Откуда враг может наступать, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ: эксперты назвали варианты

Российские войска. Фото: из открытых источников

Лукашенко ищет оружие, которое бы давало возможность усилить ракетные атаки по территории Украины

Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает вполне реалистичной атаку с территории России у наших северных границ и с Беларуси. Свое мнение эксперт озвучил в интервью ТСН.


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Мусиенко отметил, что такая атака может быть, как с участием белорусской армии, так и без нее. Россияне могут устроить диверсионные акты, могут пытаться прорываться и могут попытаться вести какие-то наступательные действия с целью отвлечения наших сил. На такие шаги противник может пойти, чтобы не дать ускориться нашему контрнаступлению и растянуть украинские силы.

"С этой целью, я думаю, что Лукашенко ищет оружие, которое бы давало возможность усилить ракетные атаки по территории Украины. Поэтому он и посещает Иран и Китай. Россия так же на это рассчитывает", – прокомментировал Мусиенко.

Беларусь как оккупированная территория имеет вид удачного полигона для апробации определенных шагов

Как будет обстоять ситуации через месяц – неизвестно, но на сегодняшний день точно можно сказать, что у России нет достаточного количества ресурсов для широкомасштабного наступления с территории Беларуси. Об этом во время интервью ТСН.ua отметил военный эксперт Сергей Грабский.

Эксперт подтвердил информацию о том, что Москва готовила масштабную провокацию на границе с Беларусью. Но именно благодаря тому, что украинская разведка первой об этом узнала и публично заявила, Кремлю в последний момент пришлось от таких планов отказаться. 

"Россия физически не способна на сегодняшний день накопить достаточное количество ресурсов для того, чтобы угрожать какими-то действительно широкомасштабными действиями с территории Беларуси", — отметил эксперт.

Он добавил, забрасывая в информационное пространство информацию о возможном наступлении с Беларуси враг поддерживает "определенный градус напряженности для того, чтобы удерживать украинские войска вдоль границы, не давая возможность быть перемещенными в зоны более активных боевых действий или быть вовлеченными в какие-то более масштабные действия украинских сил обороны". Кроме того, это еще и поддерживает "определенный градус" среди россиян, провоцируя таким образом продолжение войны против Украины.

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