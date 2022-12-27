Откуда Россия нападет на Украину в 2023 году. Ответ генерала Финляндии

Нападение России не последовало по плану Путина с самого начала. Однако российский диктатор совершит еще одну атаку на Украину в следующем году, вероятно, это будет нападение на Запорожье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter бывшего руководителя военной разведки Финляндии генерал-майора Пекка Товери.

Военная техника. Фото из открытых источников

Товери отмечает, что ситуация в которой Путин обороняется от Украины унизительна для него, кроме того, такой фактор уменьшает поддержку внутри Российской Федерации. Таким образом, Украине нужно готовиться к новым наступлениям со стороны России.

Однако финский генерал уверяет, что армия РФ имеет ограниченные возможности для подготовки резерва для войны в Украине. Поэтому наращивание наступательных возможностей требует времени.

Независимо от того, будут силы готовы или нет, россияне в следующем году, вероятно, перейдут в наступление. Необязательно в середине зимы, но, возможно, весной. Это дает России 3-4 месяца, чтобы мобилизовать и научить больше резервистов и получить необходимый материал", — пишет Товери.

Пекка Товери высказался откуда ждать нападения РФ. По мнению финского генерала, атаковать со стороны Беларуси сложно, из-за местности и подготовки к таким действиям со стороны ВСУ. Херсонское направление также исключается, потому что Украина закрепилась на правом берегу Днепра.

Товери говорит, что у России большие запасы сил на Донбассе, однако в этом направлении будет трудно пройти украинскую оборону, "это означало бы большие потери, но россияне, кажется, иногда любят усиливать неудачи".

Таким образом, бывший руководитель военной разведки Финляндии генерал-майора Пекка Товери считает, что наиболее вероятным направлением российской атаки является Запорожское направление.

"Возможно Запорожское направление. Логистику легче организовать и защитить, а атака там уменьшит опасность прерывания Украиной сухопутного сообщения с Крымом. Где бы ни происходила атака, будет несколько отвлекающих атак", — пишет Товери.

Тем не менее, финский генерал отмечает, что ВСУ должны справиться с российскими маневрами.

"Но я сомневаюсь, что они смогут провести широкомасштабное наступление, которое может серьезно угрожать обороне Украины и изменить ход войны", – пишет генерал-майора Пекка Товери.

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